El Manchester City recibe al Bradford City el martes 15 de diciembre de 2026 en el Etihad Stadium de Manchester.

Los próximos cuartos de final de la Carabao Cup en el Etihad Stadium supondrán su primer enfrentamiento oficial en más de 24 años: una potencia de la Premier League frente a un ambicioso equipo de la League One capaz de eliminar a rivales de mayor categoría. Los dos clubes se enfrentaron por última vez en competición oficial durante la temporada 2001–02 de la First Division, en la que el Manchester City ganó los dos partidos de liga, por 3-1 en casa y 2-0 a domicilio.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester City - Bradford City, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Manchester City - Bradford City de la Carabao Cup?

El Manchester City - Bradford City se disputa el martes 15 de diciembre de 2026 en el Etihad Stadium de Manchester.

¿Cómo comprar entradas para el Manchester City - Bradford City de la Carabao Cup?

Estas son las opciones para comprar entradas para el Manchester City - Bradford City de la Carabao Cup:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas oficiales del Manchester City para la afición local: Están disponibles a través del portal oficial de entradas del Manchester City. Según la disponibilidad, se han puesto a la venta para el público general o para determinadas categorías de socios del club, como Matchday, Premium o Junior.

Están disponibles a través del portal oficial de entradas del Manchester City. Según la disponibilidad, se han puesto a la venta para el público general o para determinadas categorías de socios del club, como Matchday, Premium o Junior. Entradas oficiales del Bradford City para la afición visitante: Se venden directamente a través del sistema de venta de entradas del Bradford City, según un sistema escalonado de puntos de fidelidad para sus aficionados: primero pueden comprarlas quienes tienen más puntos, después los abonados y, por último, el resto de aficionados visitantes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City - Bradford City de la Carabao Cup?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Manchester City - Bradford City de la Carabao Cup:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar para adultos: Entre 17,50 y 20 £.

Entre Entradas con descuento (mayores de 65 años y jóvenes de 18 a 21 años): Entre 12,50 y 15 £ .

Entre . Entradas infantiles (menores de 18 años): Precio único muy reducido de 5 £ en las gradas estándar.

Precio único muy reducido de en las gradas estándar. Opciones prémium y de hospitality del club: Desde unos 27,50 £ para socios hasta aproximadamente 200 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Precios de salida o mínimos de reventa: Suelen partir de unos 19 a 23 £.

Suelen partir de unos Precios medios de mercado: Suelen oscilar entre 25 y más de 75 £.

Manchester City - Bradford City de la Carabao Cup: todo lo que debes saber

Estado de forma del Manchester City y el Bradford City

El Manchester City llega a este partido con una victoria, tres derrotas y un empate, este último en la Carabao Cup, en sus cinco últimos encuentros de todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Nottingham Forest en la Premier League, que prolongó su mala racha en las competiciones nacionales. El City sí logró un resultado positivo a domicilio al imponerse por 3-2 al RB Leipzig en la Champions League. Ha encajado goles en cuatro de sus cinco últimos partidos y, en ese periodo, ha marcado siete y recibido ocho.

En sus cinco últimos partidos, el Bradford City suma dos victorias, un empate y una derrota en encuentros oficiales, además de otro triunfo en el EFL Trophy. Su resultado más reciente fue una victoria por 7-0 ante el Marine en la FA Cup, y también ganó 2-0 al Peterborough United en la Carabao Cup. Su única derrota en este tramo fue un 3-0 ante el Huddersfield Town en la League One. El Bradford ha marcado 13 goles y ha encajado tres en sus cinco últimos partidos.

Manchester City - Bradford City: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes del que hay constancia se produjo en marzo de 2002, cuando el Manchester City ganó 2-0 a domicilio al Bradford City en la Championship. Antes, en diciembre de 2001, el City había vencido 3-1 al Bradford en casa, también en la Championship. En los cuatro enfrentamientos citados, el Manchester City ganó tres veces y hubo un empate: el 2-2 registrado en el campo del Bradford en la Premier League en marzo de 2001.