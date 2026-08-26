Cómo conseguir entradas para el Málaga vs Villarreal: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Málaga se enfrenta al Villarreal el miércoles 16 de septiembre de 2026 en el Estadio La Rosaleda de Málaga.

El Villarreal viaja a Andalucía con el objetivo de sumar puntos vitales a domicilio en su lucha por un puesto de clasificación europea en la tabla de la liga. Este encuentro reaviva una rivalidad histórica en la máxima categoría entre ambos equipos, que se vieron las caras por última vez en LaLiga en abril de 2018, cuando el Málaga logró una victoria en casa por 1-0.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Málaga vs Villarreal, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Málaga vs Villarreal de LaLiga?

El Málaga vs Villarreal comienza en el Estadio La Rosaleda de Málaga.

Primera División - Jornada 6 17 sept 2026 - 15:30 Estadio La Rosaleda

¿Cómo comprar entradas para el Málaga vs Villarreal de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga Málaga CF vs. Villarreal CF del 16 de septiembre de 2026 en el Estadio La Rosaleda, tienes varias opciones:

1. Portal oficial de venta de entradas del Málaga CF

Portal oficial de venta de entradas del Málaga CF ( entradas.malagacf.com ) o a través de la web principal del club ( malagacf.com ). Las ventas oficiales al público general suelen abrirse entre 1 y 2 semanas antes de la fecha del partido. Comprar directamente al club local garantiza la validez y los precios oficiales.

2. Taquilla física del estadio (en persona)

Puedes comprar directamente los asientos restantes en la taquilla del estadio durante la semana del partido o el día del encuentro, sujeto a disponibilidad.

3. Plataformas secundarias de reventa

Si las entradas oficiales de admisión general están agotadas, plataformas secundarias como StubHub ofrecen opciones de reventa.

Las entradas suelen aparecer antes en los sitios de reventa por parte de abonados o revendedores.

Los precios los determina la demanda de los vendedores y suelen ser superiores al valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Málaga vs Villarreal de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga Málaga CF vs. Villarreal CF del 16 de septiembre de 2026 en el Estadio La Rosaleda varían en función de si las compras directamente a través de canales oficiales o de plataformas secundarias:

Entradas oficiales del club (valor nominal): Las entradas estándar de admisión general directamente a través del Málaga CF suelen oscilar entre 30 € y 75 € , dependiendo de la grada y la categoría del asiento (por ejemplo, detrás de las porterías frente a tribuna lateral).

Paquetes oficiales hospitality / VIP: Los asientos prémium y las opciones de sala VIP a través de la venta oficial parten aproximadamente de 120 € a 200 € .

Plataformas secundarias de reventa: En páginas web de intercambio de entradas como StubHub, los precios parten actualmente de alrededor de 75 € a 90 € para los asientos más básicos, con entradas anunciadas de media que alcanzan hasta 150 € a 170 € o más, dependiendo de la demanda.

Málaga vs Villarreal de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Forma del Málaga vs Villarreal

El Málaga ha sumado un punto en sus dos partidos de LaLiga hasta ahora, con una racha de cinco encuentros entre competición oficial y amistosos que ha dejado una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Deportivo de A Coruna el 24 de agosto. Antes de eso, perdió 2-0 contra el Atletico Madrid en su estreno en LaLiga. Los resultados de pretemporada incluyeron un empate 2-2 con el Fulham y una victoria por 4-2 sobre el Al-Arabi, aunque también apareció una derrota por 2-1 ante el AD Ceuta FC en esa secuencia.

El Villarreal llega con dos empates en sus dos partidos de LaLiga. Sus últimos cinco encuentros se saldaron con dos victorias, dos empates y una derrota. Su compromiso más reciente fue el empate 2-2 en casa del Atletico Madrid el 23 de agosto. También empató 2-2 con el Racing Santander en la jornada inaugural. Las victorias amistosas ante Galatasaray y Levante enmarcaron una derrota por 3-1 ante el Lens en pretemporada. A lo largo de esos cinco partidos, el Villarreal marcó siete goles y encajó siete.

Málaga vs Villarreal: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en LaLiga el 1 de abril de 2018, cuando el Málaga ganó 1-0 en La Rosaleda. En los últimos cinco duelos directos registrados, el Málaga suma dos victorias por las dos del Villarreal, con un empate. Ambos equipos también se enfrentaron en un amistoso en agosto de 2017, que el Málaga ganó 1-0, y el Villarreal se impuso 2-0 en casa en noviembre de 2017.

Clasificación del Málaga vs Villarreal

En la actual tabla de LaLiga, el Villarreal ocupa la novena posición y el Málaga está en el puesto 16.