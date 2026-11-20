El Málaga recibe al Barcelona el domingo 13 de diciembre de 2026 en el estadio La Rosaleda de Málaga.

En su enfrentamiento oficial más reciente antes de la prolongada ausencia del Málaga de la máxima categoría española, el Barcelona se impuso con comodidad por 2-0 a domicilio el 10 de marzo de 2018, gracias a los goles de Luis Suárez y Philippe Coutinho. Durante los años de mayor protagonismo de este duelo, Lionel Messi fue el gran azote del conjunto andaluz: marcó 10 goles contra el Málaga a lo largo de su carrera.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Málaga-Barcelona, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Málaga-Barcelona de LaLiga?

El Málaga-Barcelona se disputa el domingo 13 de diciembre de 2026 en el estadio La Rosaleda de Málaga.

Primera División - Jornada 16 13 dic 2026 - 09:00 Estadio La Rosaleda

¿Cómo comprar entradas para el Málaga-Barcelona de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo Málaga-Barcelona de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Canales oficiales del Málaga CF: La fuente principal más fiable es la web oficial del Málaga ( malagacf.com ), donde las entradas para los partidos en casa se ponen primero a disposición de los socios antes de salir a la venta para el público general.

La fuente principal más fiable es la web oficial del Málaga ( ), donde las entradas para los partidos en casa se ponen primero a disposición de los socios antes de salir a la venta para el público general. Canales oficiales del FC Barcelona: Si apoyas al equipo visitante, la web oficial del FC Barcelona (fcbarcelona.com) ofrece en ocasiones un cupo oficial de entradas para la zona visitante destinado a socios del club y peñas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las entradas en los canales oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de LaLiga cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Málaga-Barcelona de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Málaga-Barcelona de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Detrás de las porterías / Grada superior (Fondo / Gol): Suelen partir de unos 75 € .

Suelen partir de unos . Lateral / Asientos de Preferencia (Preferencia): Cuestan entre 80 € y 110 € .

Cuestan entre . Tribuna principal / Categorías prémium (Tribuna): Suelen costar entre 90 € y 130 € .

Suelen costar entre . Zonas VIP y corporativas: Cuestan entre 250 € y 500 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales en los canales de venta de los clubes, se puede recurrir a plataformas de reventa como StubHub. En ellas, los precios de las entradas varían según la demanda:

Grada superior / Reventa general: Suelen partir de entre 200 € y 250 € .

Suelen partir de entre . Grada inferior y asientos laterales: Suelen costar entre 350 € y 600 € o más .

Suelen costar entre . Reventa de entradas VIP y experiencias prémium: Suelen alcanzar precios de 1.000 € a más de 2.000 €.

Málaga-Barcelona de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Málaga y el Barcelona

El Málaga llega en un mal momento de forma, con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su único triunfo fue ante el Sporting de Alcazar en la Copa del Rey, mientras que ha perdido sus dos encuentros más recientes de LaLiga: 1-2 frente al Racing Santander y 2-1 ante el Real Betis. En esos cinco partidos, el Málaga ha marcado cinco goles y ha encajado 11.

El Barcelona suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-2 a domicilio ante el Atlético de Madrid en LaLiga, y también le marcó seis goles al Deportivo Alavés sin encajar ninguno. Sus dos derrotas fueron ante el Real Madrid en LaLiga y el Paris Saint-Germain en la Champions League. En esos cinco partidos marcó 12 goles y encajó nueve.

Málaga-Barcelona: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes fue en marzo de 2018, cuando el Barcelona ganó 2-0 en La Rosaleda en LaLiga. En los últimos cinco enfrentamientos registrados entre ambos, el Barcelona ha ganado tres, el Málaga ha ganado uno y otro terminó en empate. El Barcelona ha marcado ocho goles en esos partidos y el Málaga, cuatro.