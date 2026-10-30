El Mainz 05 recibe al Bayern de Múnich el sábado 7 de noviembre de 2026 en el MEWA Arena de Maguncia.

Su último enfrentamiento, en abril de 2026, fue un partido trepidante que el Bayern de Múnich ganó por un ajustado 4-3 a domicilio ante el Mainz. Los duelos recientes entre ambos equipos han solido dejar muchos goles, con una media de más de tres por partido.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Mainz 05 contra el Bayern de Múnich, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Mainz 05 contra el Bayern de Múnich de la Bundesliga?

El Mainz 05 contra el Bayern de Múnich se disputa el sábado 7 de noviembre de 2026 en el MEWA Arena de Maguncia.

Bundesliga - Jornada 9 7 nov 2026 - 09:30 MEWA Arena

¿Cómo comprar entradas para el Mainz 05 contra el Bayern de Múnich de la Bundesliga?

Si buscas entradas para el próximo partido de Bundesliga entre el 1. FSV Mainz 05 y el FC Bayern de Múnich en el MEWA Arena, tienes varias opciones habituales:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: La forma más directa de comprarlas a su precio original es acudir a las páginas web oficiales del 1. FSV Mainz 05 o del FC Bayern de Múnich. Las entradas suelen salir primero en una preventa exclusiva para socios antes de que las localidades restantes se pongan a disposición del público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Bundesliga cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mainz 05 contra el Bayern de Múnich de la Bundesliga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de Bundesliga entre el Mainz 05 y el Bayern de Múnich, tanto en los canales oficiales como en el mercado de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general / asientos estándar: Suelen costar entre 20 y 80 € , según la categoría, la tribuna (como la principal, la este, la oeste o la sur) y la categoría del rival.

Suelen costar entre , según la categoría, la tribuna (como la principal, la este, la oeste o la sur) y la categoría del rival. Zonas de pie (gradas): Suelen costar alrededor de 15 a 20 € para los socios del club durante la fase inicial de venta oficial.

Suelen costar alrededor de para los socios del club durante la fase inicial de venta oficial. Paquetes VIP y de hospitalidad: Por lo general, parten de 200 a más de 400 € si se compran directamente a través de las ofertas de hospitalidad del club (sujetos a disponibilidad).

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Zonas de pie / localidades económicas: Parten de unos 100 a 200 € , según la demanda.

Parten de unos , según la demanda. Asientos estándar (categorías 1 a 3): Cuestan entre 200 y más de 600 € .

Cuestan entre . Asientos prémium y en los laterales (Westtribüne / Osttribüne): A menudo se anuncian por entre 600 y más de 1.500 € .

A menudo se anuncian por entre . Entradas VIP de hospitalidad: Las entradas de reventa de gama alta y los paquetes de hospitalidad pueden costar desde 1.100 hasta más de 2.300 €.

Mainz 05 contra Bayern de Múnich en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Mainz 05 y el Bayern de Múnich

El Mainz llega a este partido con tres victorias en sus últimos cinco encuentros, aunque en esa racha también figuran una derrota en casa por 1-3 ante el Eintracht Frankfurt y un empate sin goles contra el Paderborn. Su partido más reciente fue una victoria por 0-3 en un amistoso frente al Waldhof Mannheim, mientras que su mejor resultado oficial en esa serie fue el triunfo por 0-5 a domicilio ante el Hamburger SV. En esos cinco partidos, el equipo de Fischer ha marcado 12 goles y ha encajado siete.

Los últimos cinco partidos del Bayern presentan un panorama distinto. El equipo de Kompany ha ganado cuatro y ha empatado uno; en sus victorias ha marcado 17 goles y no ha encajado ninguno. El 7-0 ante el Union Berlin es el resultado más destacado, y la victoria por 5-0 contra el Bodø/Glimt en la Champions League pone de relieve su rendimiento tanto en ataque como en defensa. Su único tropiezo fue un empate 0-0 en el campo del Schalke.

Mainz 05 contra Bayern de Múnich: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos terminó con una victoria del Bayern por 3-4 en el MEWA Arena en abril de 2026, un resultado que reflejó lo igualada que se ha vuelto esta rivalidad. En los últimos cinco duelos, el Bayern ha ganado tres veces, el Mainz una y el restante acabó en empate. El Mainz, sin embargo, logró una victoria en casa por 2-1 en diciembre de 2024 y empató 2-2 con el Bayern en el Allianz Arena la temporada siguiente. El Bayern ha marcado 15 goles y ha encajado ocho en esos cinco partidos.