El Lyon recibe al Union Saint-Gilloise el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Groupama Stadium de Lyon.

El Olympique Lyonnais y el Royale Union Saint-Gilloise nunca se han enfrentado en competición oficial, por lo que este partido de la UEFA Europa League será su primer encuentro en el escenario europeo. Ambos clubes ven este partido de finales de año como un paso crucial para asegurarse la clasificación directa o una posición favorable como cabezas de serie en las rondas eliminatorias.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lyon vs Union Saint-Gilloise, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el Lyon vs Union Saint-Gilloise de la Europa League?

El Lyon vs Union Saint-Gilloise se disputará en el Groupama Stadium de Lyon el jueves 10 de diciembre de 2026.

Europa League - Jornada 6 10 dic 2026 - 15:00 Groupama Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Lyon vs Union Saint-Gilloise de la Europa League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Lyon vs Union Saint-Gilloise de la Europa League:

1. Canales oficiales de los clubes

Canales oficiales del club (Olympique Lyonnais): Comprar directamente a través de la web oficial o la taquilla del Lyon es el método más fiable y seguro.

Comprar directamente a través de la web oficial o la taquilla del Lyon es el método más fiable y seguro. Grada visitante del Union Saint-Gilloise: Los aficionados visitantes que quieran sentarse en la zona reservada para ellos deben consultar directamente el portal oficial de venta de entradas del Royale Union Saint-Gilloise para conocer las normas de asignación, los requisitos relativos a los justificantes de viaje y los detalles de recogida.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Europa League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lyon vs Union Saint-Gilloise de la Europa League?

Estos son los precios de las entradas para el Lyon vs Union Saint-Gilloise de la Europa League:

1. Canales oficiales de los clubes

Gradas de aficionados y esquinas: Desde 15 € hasta 25 € .

Desde . Zona intermedia estándar y lateral: Entre 26 € y 65 € .

Entre . Acceso general prémium: Entre 76 € y más de 120 € .

Entre . VIP y hospitalidad: Entre 150 € y más de 300 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como https://go.skimresources.com?id=211948X1692227&xs=1&xcust=goal-tat&url=https://www.ticombo.com/en/sports-tickets/football-tickets/olympique-lyonnais-vs-royale-union-saint-gilloise-europa-league-3001748640/537c1a63-eba3-4256-9634-515cefad8b36?quantity=2 ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Grada superior y reventa general: Desde unos 35 € hasta 55 € .

Desde unos . Reventa en la zona intermedia y el lateral: Generalmente entre 70 € y 150 € .

Generalmente entre . Reventa de asientos prémium y centrales: Desde 160 € hasta más de 250 €.

Lyon vs Union Saint-Gilloise de la Europa League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lyon y el Union Saint-Gilloise

El Lyon suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante el Brest en la Ligue 1, y también perdió por 3-0 frente al Hoffenheim en la Europa League durante esa racha. La única nota positiva fue una victoria liguera por 2-0 ante el Angers. El Lyon marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco partidos.

El Union Saint-Gilloise ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente venció al Genk por 1-0 en la Primera División A de Bélgica y, antes de eso, logró una victoria a domicilio por 1-2 ante el Celta de Vigo en la Europa League. Su triunfo por 4-0 sobre el Hapoel Beer Sheva destaca como el mejor resultado de la racha. El Union marcó 13 goles y encajó solo tres en esos cinco partidos.

Lyon vs Union Saint-Gilloise: enfrentamientos directos recientes

Actualmente no hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos entre el Lyon y el Union Saint-Gilloise de cara a este partido.