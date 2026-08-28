El Lyon se enfrenta al Rennes el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Groupama Stadium de Lyon.

En su enfrentamiento más reciente, en mayo de 2026, el Lyon logró una victoria por 4-2 sobre el Rennes en casa. El Stade Rennais intentará devolver el golpe a domicilio y recuperar el prestigio en una rivalidad que históricamente ha sido muy competida.

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¿Cuándo es el saque inicial del Lyon vs Rennes de la Ligue 1?

El Lyon vs Rennes se disputa en el Groupama Stadium de Lyon, con el inicio programado según se confirma en los detalles del partido que aparecen a continuación.

Ligue 1 - Jornada 5 19 sept 2026 - 14:45 Groupama Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Lyon vs Rennes de la Ligue 1?

Puedes comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Lyon y Rennes a través de varias opciones principales:

Portal oficial de venta de entradas del Olympique Lyonnais: La forma más segura de comprar entradas a precio oficial es directamente en la web oficial de venta de entradas del OL (billetterie.olvallee.fr o ol.fr).

Taquillas del Groupama Stadium: Puedes comprar entradas en persona en las taquillas del Groupama Stadium, en Décines-Charpieu, Lyon, en días sin partido o antes del saque inicial si siguen quedando asientos disponibles.

Socios oficiales de viajes y hospitality: Socios autorizados de viajes deportivos como P1 Travel ofrecen entradas oficiales para el día de partido junto con paquetes VIP de hospitality.

Mercados secundarios de entradas: Plataformas agregadoras de entradas como Ticombo incluyen en sus listados entradas de admisión general y VIP del mercado secundario vendidas por revendedores.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lyon vs Rennes de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Lyon vs Stade Rennais de la Ligue 1 en el Groupama Stadium el sábado 19 de septiembre de 2026 varían en función de la categoría del asiento y del lugar donde las compres:

Entradas oficiales a precio de venta: Las entradas de admisión general directamente a través del Olympique Lyonnais oscilan aproximadamente entre 15 € y 30 € para asientos estándar detrás de la portería o en el anillo superior. Las localidades de lateral en la zona intermedia suelen situarse entre 35 € y 75 € .

Reventa y mercados secundarios: En plataformas de reventa como Ticombo, los precios de salida suelen comenzar en torno a 18 € y 33 € para asientos básicos. En los mercados secundarios, las localidades generales tienen una media de entre 95 € y 135 € , según la visibilidad y la demanda.

Paquetes hospitality y VIP: Las opciones prémium para el día de partido y los paquetes oficiales de hospitality de viaje suelen empezar en torno a 160 € a 250 €+ por entrada.

Lyon vs Rennes, Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Forma del Lyon vs Rennes

El Lyon ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Fenerbahce en la vuelta de la segunda ronda de la clasificación para la Champions League el 26 de agosto, un resultado que puso fin a su campaña europea. Antes de eso, venció al Toulouse por 2-0 en la Ligue 1 y empató 1-1 con el Fenerbahce en la ida. Su mejor resultado en esta racha fue una victoria por 3-0 sobre el Sparta Prague, aunque también perdió 2-1 ante el Sparta Prague en una eliminatoria previa. El Lyon marcó siete goles y encajó seis en esos cinco partidos.

El Rennes no ha ganado en sus últimos cinco partidos, con un empate y cuatro derrotas. Su resultado competitivo más reciente fue un empate 2-2 con el Paris Saint-Germain en la Ligue 1 el 23 de agosto, en un partido en el que llegó a mandar 2-0 antes de encajar dos goles en la segunda parte. Sus partidos de pretemporada incluyeron derrotas ante Brentford (4-2), Sunderland (2-1) y Brentford Academy (2-1), además de un empate 3-3 con el Galatasaray. El Rennes marcó nueve goles en esos cinco encuentros y encajó doce.

Lyon vs Rennes: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 3 de mayo de 2026, cuando el Lyon derrotó al Rennes por 4-2 en el Groupama Stadium en la Ligue 1. En los últimos cinco duelos directos, el Lyon tiene una clara ventaja, con tres victorias por dos del Rennes. El Lyon ha marcado 14 goles en esos enfrentamientos, frente a los nueve del Rennes, con el choque en campo del Rennes en septiembre de 2025 resuelto con un 3-1 para el equipo local y otro partido anterior en agosto de 2024 que también cayó del lado del Rennes por 3-0.