Cómo conseguir entradas para el Lyon vs Niza: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Lyon se enfrenta al Niza el domingo 18 de octubre de 2026 en el Groupama Stadium de Lyon.

Los enfrentamientos históricos entre los dos clubes franceses han dado lugar a una rivalidad equilibrada, con 17 victorias del Lyon por 13 del Niza en sus 36 duelos directos. El foco táctico estará puesto en la línea ofensiva del Lyon frente a la unidad defensiva del Niza, mientras ambos equipos buscan puntos cruciales en la Ligue 1.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lyon vs Niza, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Lyon vs Niza de Ligue 1?

Ligue 1 - Jornada 7 18 oct 2026 - 14:45 Groupama Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Lyon vs Niza de Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Olympique Lyonnais y OGC Nice en el Groupama Stadium, sigue estas principales opciones:

1. Taquilla oficial del club

Sitio web: crea una cuenta gratuita en el portal oficial de entradas (billetterie.ol.fr).

Venta general: a diferencia de algunos grandes clubes europeos, el Lyon por lo general no exige una membresía de pago para comprar entradas de Ligue 1: una cuenta registrada gratuita es suficiente para los partidos de venta general.

2. Paquetes oficiales VIP y hospitality

Si las entradas estándar están agotadas o si quieres una experiencia mejorada el día del partido, hay opciones oficiales VIP y hospitality disponibles directamente a través del portal de hospitality del OL (Official-VIP) o de proveedores autorizados. Estos paquetes incluyen entradas para el partido junto con acceso a salas, servicios de comida y bebidas.

3. Mercado secundario y plataformas de reventa

Si se agotan las localidades oficiales, sitios y plataformas de comparación de entradas del mercado secundario como Ticombo ofrecen entradas de revendedores.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lyon vs Niza de Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre Olympique Lyonnais y OGC Nice en el Groupama Stadium varían en función de dónde las compres y de la categoría del asiento:

1. Venta general oficial Las entradas estándar a precio oficial en el portal oficial de entradas (billetterie.ol.fr) suelen oscilar entre 20 € y 85 €+, según la ubicación del asiento, como detrás de las porterías frente a las localidades centrales en lateral.

2. VIP oficial y hospitality Los paquetes oficiales VIP y hospitality empiezan en torno a los 150 € y pueden superar los 350 €+, y ofrecen asientos mejorados junto con acceso a salas y servicios de comida y bebidas.

3. Mercado secundario de reventa En plataformas secundarias de entradas como Ticombo, los precios de las entradas suelen abarcar desde 18 € hasta 130 €+, y los costes finales fluctúan en función de la demanda del mercado en tiempo real y de la disponibilidad restante de asientos.

Lyon vs Niza de Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lyon vs Niza

El Lyon ha sumado dos victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con una derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 a domicilio ante el Anderlecht en la Europa League el 16 de septiembre. Antes de eso, empató 0-0 con el Paris FC en Ligue 1 el 12 de septiembre. El Lyon marcó ocho goles y encajó cinco en esos cinco partidos, siendo su derrota más abultada una caída por 2-1 ante el Fenerbahce en la fase de clasificación de la Champions League.

El Niza no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con tres empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Auxerre en Ligue 1 el 12 de septiembre. El Niza marcó dos goles y encajó cuatro en esos cinco partidos, con una derrota por 3-0 ante el Paris FC como punto más bajo de esa racha.

Lyon vs Niza: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue el 15 de febrero de 2026, cuando el Lyon venció al Niza por 2-0 en el Groupama Stadium en Ligue 1. En los últimos cinco enfrentamientos, el Lyon presenta el mejor balance con cuatro victorias por una del Niza. El Lyon ha marcado 11 goles en esos cinco partidos, mientras que el Niza ha marcado seis.