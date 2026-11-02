El Lorient recibe al Rennes el domingo 22 de noviembre de 2026 en el Stade du Moustoir de Lorient.

En su último enfrentamiento liguero, el 24 de enero de 2026, el Lorient logró una contundente victoria a domicilio por 2-0 en el Roazhon Park. Antes, en agosto de 2025, el Lorient había ofrecido una exhibición de eficacia en casa y goleado al Rennes por 4-0 en el Stade du Moustoir.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lorient-Rennes, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se disputa el Lorient-Rennes de la Ligue 1?

El Lorient-Rennes se disputa en el Stade du Moustoir de Lorient el domingo 22 de noviembre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 11 22 nov 2026 - 11:15 Stade du Moustoir

¿Cómo comprar entradas para el Lorient-Rennes de la Ligue 1?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Lorient-Rennes de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Puedes consultar las taquillas y las páginas web oficiales del FC Lorient y del Stade Rennais F.C. para conocer las opciones de venta directa, los periodos de compra prioritaria para socios y la venta al público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lorient-Rennes de la Ligue 1?

Estas son las opciones de precios para las entradas del próximo FC Lorient-Stade Rennais de la Ligue 1 en el Stade du Moustoir:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general estándar: Los precios parten de unos 25 € a 35 € para las localidades estándar detrás de las porterías o en las esquinas.

Los precios parten de unos para las localidades estándar detrás de las porterías o en las esquinas. Laterales y zona central de la grada: Los precios oscilan aproximadamente entre 45 € y más de 90 €, según el nivel y la zona concretos del estadio.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas con precios determinados por la demanda:

Entradas más económicas / grada superior : Suelen partir de unos 55 € a 65 € para localidades en la grada superior o con vistas menos demandadas.

: Suelen partir de unos para localidades en la grada superior o con vistas menos demandadas. Paquetes VIP y de hospitalidad prémium: Los precios superan los 150 € y pueden pasar de 300 € según la disponibilidad a medida que se acerca el día del partido.

Lorient-Rennes de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lorient y el Rennes

El Lorient ha ganado tres de sus últimos cinco partidos de la Ligue 1, ha empatado uno y ha perdido otro. Su resultado más reciente fue una victoria en casa por 1-0 ante el Mónaco el 18 de octubre, y también venció al Paris FC por 1-0 el 10 de octubre. En esos cinco encuentros, el Lorient marcó seis goles y encajó cinco. Su única derrota fue por 2-1 ante el Le Mans en septiembre.

El Rennes ha ganado dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha perdido tres. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-3 ante el Paris FC en la Ligue 1 el 18 de octubre, pero antes había vencido al OFI Creta por 2-1 en la Europa League y al Auxerre por 4-1 en liga. La derrota por 4-0 ante el Lyon en septiembre sigue siendo su peor resultado de esta racha. En esos cinco partidos, el Rennes marcó nueve goles y encajó diez.

Lorient-Rennes: Resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue el 24 de enero de 2026, cuando el Rennes ganó 2-0 en casa al Lorient en la Ligue 1. En sus últimos cinco duelos directos, el Lorient suma tres victorias por dos del Rennes, y entre ambos marcaron 13 goles en esos encuentros. El resultado más contundente del Lorient en esa serie fue una victoria en casa por 4-0 en agosto de 2025.