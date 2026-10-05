Liverpool se enfrenta al Villarreal el martes 20 de octubre de 2026 en Anfield, en Liverpool.

Ambos clubes cuentan con una rica historia continental, con el Liverpool presumiendo de seis títulos de la Copa de Europa/Champions League y el Villarreal levantando de forma memorable el trofeo de la UEFA Europa League en 2021. El partido supone una reedición de la intensa semifinal de la Champions League de 2022, en la que el Liverpool se impuso finalmente por 5-2 en el global tras resistir un dramático intento de remontada del conjunto español en la vuelta.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Liverpool vs Villarreal, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Liverpool vs Villarreal de la Champions League?

El Liverpool vs Villarreal comienza en Anfield, en Liverpool, el martes 20 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Anfield

¿Cómo comprar entradas para el Liverpool vs Villarreal de la Champions League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la UEFA Champions League entre Liverpool FC y Villarreal CF en Anfield, programado para el 20 de octubre de 2026, tienes unas pocas opciones principales:

1. Canales oficiales del club (mercado primario)

La venta oficial de entradas está gestionada directamente por los clubes participantes. Estas opciones ofrecen precios oficiales, pero normalmente requieren membresías del club o créditos previos.

Taquilla oficial del Liverpool FC: La membresía oficial del LFC suele ser necesaria para inscribirse en sorteos de entradas o fases de venta. La prioridad es para los abonados y miembros con créditos del programa auto-cup scheme, basados en la asistencia previa a partidos de la Champions League. Las entradas restantes pasan a la venta general para miembros.

Sección visitante del Villarreal CF: La asignación de entradas para la grada visitante está gestionada directamente por el Villarreal CF para sus abonados registrados y miembros del club ( Socios ).

¿Cuánto cuestan las entradas para el Liverpool vs Villarreal de la Champions League?

El coste de las entradas para el Liverpool vs Villarreal en la UEFA Champions League varía en función de la categoría y del canal de compra:

1. Venta oficial directa (precio oficial)

Cuando se compran directamente a través del Liverpool FC, mediante sorteos para miembros o el Official Ticket Exchange, las entradas se venden a los precios oficiales estándar por categoría:

Entradas estándar para adultos: 45 € - 72 € (39 £ - 61 £)

Descuentos y jóvenes adultos: 34 € - 54 € (29 £ - 46 £)

Júnior (menores de 16 años):11 € (9 £)

3. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan, plataformas secundarias como StubHub publican precios en los siguientes rangos según la demanda y la ubicación del asiento:

Asientos más baratos / de salida (anillos superiores): 105 € - 150 €

Asientos medios de reventa (Main Stand / Kop): 200 € - 350 €

Asientos de nivel inferior / premium centrales:400 € - 600 €+

Liverpool vs Villarreal de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Liverpool vs Villarreal

El Liverpool ha sumado tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 sobre el Tottenham Hotspur en la Carabao Cup, mientras que un triunfo por 2-1 ante el Atlético de Madrid en la Champions League representa su resultado más significativo en esta racha. También ganó 0-2 en casa del Ipswich Town en la Premier League, aunque los empates contra Fulham y Nottingham Forest reflejan la inconsistencia de su forma liguera. El Liverpool marcó ocho goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

El Villarreal ha logrado una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su único resultado positivo fue una victoria por 1-3 a domicilio ante el Malaga el 17 de septiembre, que puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas, incluidas las sufridas ante el Real Betis, el Borussia Dortmund en la Champions League y el Deportivo de A Coruna. El equipo de Perez marcó ocho goles, pero encajó diez en esos cinco partidos, con el registro defensivo como una preocupación particular.

Liverpool vs Villarreal: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en la vuelta de las semifinales de la Champions League de 2022, cuando el Liverpool venció al Villarreal por 2-3 en El Madrigal para avanzar. En la ida en Anfield, el Liverpool ganó 2-0. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, que abarcan la Champions League, la Europa League y un amistoso de clubes, el Liverpool suma tres victorias por una del Villarreal, con un partido que terminó en empate. La única victoria del Villarreal llegó en la ida de las semifinales de la Europa League de 2016, un triunfo por 1-0 en casa antes de que el Liverpool remontara la eliminatoria.