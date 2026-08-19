Cómo conseguir entradas para el Liverpool vs Nottingham Forest: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Andoni Iraola tiene garantizada una cálida recepción cuando pise el césped de Anfield para su primer partido oficial en casa al frente del Liverpool el sábado 29 de agosto. Tú puedes estar allí para presenciar la ocasión y ver cómo rinde el equipo de Merseyside ante el Nottingham Forest, reservando tus entradas hoy mismo.

A pesar de terminar quinto y asegurarse jugar la Liga de Campeones la temporada pasada, fue una actuación por debajo del nivel del Liverpool y eso le costó el puesto a Arne Slot. En su lugar llega Iraola, que hizo maravillas con el Bournemouth durante sus tres temporadas en el club de la costa sur, llevándolo de forma asombrosa hasta la 6.ª posición y a Europa en la última campaña.

Sin embargo, el Nottingham Forest tendrá buenos recuerdos de sus recientes visitas a Anfield. El Forest ganó en sus dos últimas apariciones allí, la primera vez que enlaza victorias consecutivas en el icónico estadio desde 1963.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Liverpool vs Nottingham Forest, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Liverpool y Nottingham Forest?

El Liverpool vs Nottingham Forest está programado para comenzar a las 12:30 BST del sábado 29 de agosto, en Anfield, Liverpool.

Premier League - Jornada 2 29 ago 2026 - 07:30 Anfield

¿Cómo comprar entradas para el Liverpool vs Nottingham Forest de la Premier League?

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación anti-reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los actuales abonados conservan sus asientos o liberan los partidos que no van a usar para devolverlos al club.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran durante un periodo establecido, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los socios que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no socio son prácticamente inexistentes en los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Liverpool vs Nottingham Forest de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en las categorías Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes enfrentamientos ante rivales del top six o ante rivales de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en la grada lateral y en los niveles inferiores tienen un precio premium, mientras que los asientos en los niveles superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas para aficionados visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de afición visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas para visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a los abonados de mayor rango con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos de membresía.

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