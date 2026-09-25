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Cómo conseguir entradas para el Liverpool vs Manchester City: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Liverpool se enfrenta al Manchester City en la Premier League. Así puedes conseguir tus entradas

Liverpool se enfrenta al Manchester City el domingo 11 de octubre de 2026 en Anfield, Liverpool.

En su enfrentamiento competitivo más reciente, el 4 de abril de 2026, el Manchester City logró una contundente victoria en casa por 4-0 sobre el Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup. En sus últimos cinco duelos en todas las competiciones, el Manchester City lleva ventaja con tres victorias por una del Liverpool, además de un empate.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Liverpool vs. Manchester City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Liverpool vs. Manchester City de la Premier League?

El Liverpool vs. Manchester City se disputa en Anfield, Liverpool, y los detalles oficiales sobre la hora de inicio se confirmarán más cerca de la fecha del partido.

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Premier League - Jornada 6
Anfield

¿Cómo comprar entradas para el Liverpool vs. Manchester City de la Premier League?

Comprar entradas para un partido de alto perfil de la Premier League como el Liverpool vs. Manchester City en Anfield requiere preparación debido a la altísima demanda y a la limitada disponibilidad general.   

Canales oficiales del club (principales y a precio facial)

  • Membresía oficial del LFC: Antes de poder intentar comprar entradas a través de los canales oficiales, debes adquirir una membresía oficial del Liverpool FC, como All Red Full, Light o Junior.
  • Ventas principales bianuales de entradas: La mayor parte de las entradas de admisión general se vende en dos grandes periodos de venta cada temporada. La venta de julio cubre los partidos de la primera mitad de la temporada, mientras que la de noviembre cubre los encuentros de la segunda mitad. Como el Manchester City es un partido de Categoría A, la elegibilidad suele depender de un sistema de sorteo o de un historial mínimo de créditos de partidos en casa asistidos previamente.
  • Ventas adicionales para miembros e intercambio de entradas: Los asientos no vendidos o devueltos por los abonados se ponen a disposición en el LFC Ticket Exchange. Los miembros pueden inscribirse en ventas partido a partido, que normalmente se abren dos semanas antes del encuentro, y la venta propiamente dicha suele celebrarse alrededor de una semana antes del inicio.

Opciones de entrada garantizada

  • Hospitality oficial del LFC para el día de partido: Si no tienes historial de compra de entradas o te quedas fuera en los sorteos para miembros, los paquetes hospitality son la única forma de comprar directamente a través del club asientos garantizados a precio facial. Estos paquetes incluyen ventajas como asientos premium, comida y bebidas el día de partido, y acceso a las salas de Anfield.
  • Socios autorizados de viajes y escapadas: Los socios oficiales de viajes, como SportsBreaks, ofrecen opciones combinadas que incluyen una entrada oficial para el partido junto con una estancia de hotel en Liverpool.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Liverpool vs. Manchester City de la Premier League?

El precio de las entradas para el Liverpool vs. Manchester City varía significativamente según el canal de compra:

  • Admisión general oficial (precio facial): Las entradas estándar de adulto vendidas directamente a través del sorteo oficial o de las ventas para miembros del Liverpool FC suelen oscilar entre 30 £ y 60 £, dependiendo de la ubicación del asiento y de la grada en Anfield, como la Kop, Main Stand, Sir Kenny Dalglish Stand o Anfield Road Stand.
  • Hospitality oficial para el día de partido: Los paquetes premium de hospitality vendidos directamente por el Liverpool FC suelen comenzar en torno a las 250 £ a 500 £ o más por persona, dependiendo del nivel de la sala, de lo incluido en comida y bebida, y de la ubicación del asiento.

Liverpool vs. Manchester City de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Liverpool vs. Manchester City

El Liverpool ha registrado una victoria, dos empates y dos amistosos en sus últimos cinco partidos, con un balance competitivo de V1 E2 en sus tres encuentros de la Premier League. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 a domicilio ante el Ipswich Town el 4 de septiembre, mientras que anteriormente en la campaña empató 2-2 tanto con el Nottingham Forest como con el Newcastle United. El Liverpool marcó seis goles y encajó cuatro en esos tres partidos competitivos, con los dos puntos dejados escapar en empates consecutivos como motivo de preocupación de cara a un partido de esta magnitud.

El Manchester City llega con tres victorias en tres partidos en la Premier League y un sólido balance general en cinco encuentros: tres victorias, una derrota y un triunfo amistoso. Su compromiso más reciente fue una ajustada victoria por 1-0 sobre el recién ascendido Coventry City el 5 de septiembre, con un cabezazo de Haaland como decisivo. El City venció por 4-1 al Crystal Palace el 28 de agosto y antes se impuso por 2-1 al AFC Bournemouth. Su única derrota en este periodo llegó en la Community Shield, un 3-0 ante el Arsenal el 16 de agosto. En cuatro partidos competitivos, el City ha marcado nueve goles y ha encajado cuatro.

LIV

LIV - Formulario

IPS
W0-2
ATM
W2-1
FUL
D0-0
TOT
W3-1
BOU
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MCI

MCI - Formulario

COV
W1-0
POR
W0-2
MUN
W0-1
NOR
W5-0
SUN
W5-3
Gol marcado (encajado)
14/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Historial reciente del cara a cara entre Liverpool y Manchester City

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en la FA Cup el 4 de abril de 2026, cuando el Manchester City ganó 4-0 en casa. Antes de eso, el Liverpool ganó 1-2 en Anfield en la Premier League el 8 de febrero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos, el City lleva ventaja con tres victorias por una del Liverpool, con otra victoria más del City registrada; una victoria en casa por 3-0 en noviembre de 2025 y una derrota por 2-0 en Anfield en diciembre de 2024 también figuran en los datos.

Cara a cara

LiverpoolEmpateManchester City
2
0
3
Copa
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
5Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5

Clasificación de Liverpool vs. Manchester City

En la clasificación de la Premier League, el Manchester City es primero, mientras que el Liverpool es sexto de cara a este partido.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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