El Liverpool recibe al Sunderland el miércoles 2 de Desember de 2026 en Anfield, en Liverpool.

Los últimos enfrentamientos en la Premier League reflejan la ventaja histórica del Liverpool, que ganó por 1-0 su partido oficial más reciente contra el Sunderland, disputado en el Stadium of Light en febrero de 2026. Su anterior encuentro en Anfield, en diciembre de 2025, terminó con un ajustado empate a 1-1.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Liverpool contra el Sunderland, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Liverpool contra el Sunderland de la Premier League?

El Liverpool contra el Sunderland se disputa en Anfield, en Liverpool, el miércoles 2 de Desember de 2026.

Premier League - Jornada 13 2 dic 2026 - 14:30 Anfield

¿Cómo comprar entradas para el Liverpool contra el Sunderland de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Liverpool y el Sunderland, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Los socios que cumplan los requisitos de compras previas o créditos pueden acceder a la venta oficial de entradas, los sorteos y las fases adicionales de venta directamente a través de la web oficial del club.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las localidades de la venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Liverpool contra el Sunderland de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Liverpool y el Sunderland:

1. Canales oficiales del club

Acceso general: Los precios originales suelen oscilar aproximadamente entre 9 y 60 £ .

Los precios originales suelen oscilar aproximadamente entre . Paquetes oficiales de hospitalidad: Suelen partir de unos 150 a 300 £ o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta primaria del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Precios de reventa: Suelen partir de entre 80 y 150 £ para asientos en las gradas superiores o con visibilidad reducida, mientras que las localidades más demandadas o situadas en zonas centrales oscilan fácilmente entre 200 y 500 £ o más por entrada.

Liverpool contra Sunderland en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Liverpool y el Sunderland

El Liverpool ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y su única derrota fue ante el Manchester City (0-3). En su encuentro más reciente venció al Brighton por 2-0 en casa en la Premier League. También logró victorias contra el Villarreal (4-3) y el Brentford (1-2 a domicilio). En esos cinco partidos, el Liverpool ha marcado 16 goles y ha encajado nueve.

El Sunderland suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente terminó con un empate 0-0 en casa ante el Leeds United en la Premier League, después de empatar 1-1 con el Lech Poznan en la Europa League. El Sunderland marcó cuatro goles y encajó cinco en esos cinco encuentros, y su única victoria llegó a domicilio ante el Torreense en competición europea.

Liverpool contra Sunderland: últimos enfrentamientos directos

Los dos equipos se enfrentaron por última vez en un amistoso de pretemporada en julio de 2026, que el Liverpool ganó por 4-2. En competición oficial, el Liverpool venció por 1-0 al Sunderland en la Premier League en febrero de 2026, mientras que el encuentro disputado en Anfield en diciembre de 2025 terminó 1-1. Los últimos resultados entre ambos reflejan el dominio del Liverpool en este duelo: ha ganado tres de los cinco enfrentamientos más recientes y el Sunderland no ha logrado vencerlo en sus últimos encuentros oficiales.