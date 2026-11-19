El Liverpool recibe al Leeds United el sábado 12 de diciembre de 2026 en Anfield, Liverpool.

Su último enfrentamiento en la Premier League, disputado el 1 de enero de 2026, acabó en un trabajado empate 0-0 en Anfield, con ambas defensas firmes. Antes de aquel duelo sin goles, estos partidos habían ofrecido a menudo muchos tantos, especialmente en el caótico empate 3-3 en Elland Road de diciembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Liverpool-Leeds United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Liverpool-Leeds United de la Premier League?

El Liverpool-Leeds United se disputa en Anfield, Liverpool, el sábado 12 de diciembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Liverpool-Leeds United de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo Liverpool-Leeds United de la Premier League, puedes explorar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Tanto el Liverpool (Official LFC Membership) como el Leeds United (Official Membership) ofrecen distintas modalidades de acceso a las entradas. Los socios suelen poder participar en sorteos, acceder a ventas exclusivas y aprovechar nuevas tandas de entradas o ventas de última hora.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Liverpool-Leeds United de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Liverpool-Leeds United de la Premier League:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general estándar: Suelen costar aproximadamente entre 30 y 60 £.

Suelen costar aproximadamente entre Paquetes oficiales de hospitalidad y VIP: Suelen partir de unos 150 a 200 £ o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Reventa de entradas generales estándar: Precios iniciales de unos 95 a 160 £ .

Precios iniciales de unos . Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: Generalmente parten de unos 180 a 320 £.

Liverpool-Leeds United de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Liverpool y el Leeds United

En sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, el Liverpool ha ganado dos, ha perdido dos y ha ganado uno, con siete goles a favor y seis en contra. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-3 a domicilio ante el Crystal Palace en la Premier League el 8 de noviembre. Ese resultado llegó después de las derrotas ante el Fenerbahce (3-2 en la Champions League) y el Arsenal (1-0 en la liga), aunque el Liverpool también avanzó en la Copa de la Liga tras un empate 1-1 contra el Chelsea que se resolvió a su favor.

El Leeds United ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Premier League, con cuatro goles a favor y cuatro en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 a domicilio ante el Tottenham Hotspur el 7 de noviembre. Antes había perdido 2-0 contra el Bournemouth y empatado 0-0 en Sunderland. Esa racha de cinco partidos también incluye un empate 1-1 en casa del Manchester United.

Liverpool-Leeds United: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento oficial más reciente entre ambos equipos fue un empate 0-0 en la Premier League, disputado en Anfield el 1 de enero de 2026. Antes habían empatado 3-3 en Elland Road en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, entre los que figura una victoria del Leeds por 2-4 en un amistoso de pretemporada en agosto de 2026, el Leeds lleva ventaja con dos triunfos frente a uno del Liverpool, además de dos empates.