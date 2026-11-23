El Liverpool recibe al AFC Bournemouth el miércoles 16 de diciembre de 2026 en Anfield, Liverpool.

Su enfrentamiento más reciente tuvo lugar el 20 de septiembre de 2026 en la Premier League. El Liverpool logró una ajustada victoria a domicilio por 1-0 en el Vitality Stadium gracias a un gol de Alexander Isak. El AFC Bournemouth, por su parte, consiguió una memorable victoria por 3-2 ante el Liverpool en un emocionante partido disputado en enero de 2026.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Liverpool-AFC Bournemouth, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Liverpool-AFC Bournemouth de la Carabao Cup?

El Liverpool-AFC Bournemouth se disputa en Anfield, Liverpool, el miércoles 16 de diciembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Liverpool-AFC Bournemouth de la Carabao Cup?

Estas son las opciones para comprar entradas para el partido de la Carabao Cup entre el Liverpool y el AFC Bournemouth:

1. Canales oficiales de los clubes

Portal oficial del Liverpool FC (afición local): Quienes tengan la condición de socios oficiales del LFC o sean titulares de un abono pueden acceder al portal oficial de venta de entradas del club. Las entradas para los partidos de copa nacionales suelen ponerse a la venta por fases según la asistencia a encuentros anteriores: primero para quienes tienen prioridad y después para el resto de socios y los sorteos locales, como el destinado a residentes con un código postal que empieza por L.

Quienes tengan la condición de socios oficiales del LFC o sean titulares de un abono pueden acceder al portal oficial de venta de entradas del club. Las entradas para los partidos de copa nacionales suelen ponerse a la venta por fases según la asistencia a encuentros anteriores: primero para quienes tienen prioridad y después para el resto de socios y los sorteos locales, como el destinado a residentes con un código postal que empieza por L. Taquilla oficial del AFC Bournemouth (afición visitante): Los aficionados del Bournemouth deben comprar las entradas asignadas específicamente a la zona visitante a través de los canales oficiales de venta del AFC Bournemouth. Para ello, normalmente se exigen puntos de fidelidad del club o la inscripción en su programa para desplazamientos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan todas las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Liverpool-AFC Bournemouth de la Carabao Cup?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el Liverpool-AFC Bournemouth de la Carabao Cup:

1. Canales oficiales de los clubes

Adultos: de 30 a 47 £.

de 30 a 47 £. Mayores de 65 años: de 25,25 a 35,25 £.

de 25,25 a 35,25 £. Adultos jóvenes: de 16,75 a 23,50 £.

de 16,75 a 23,50 £. Menores: 5 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Acceso general (precios de partida): de 71 a 85 £.

de 71 a 85 £. Zonas locales estándar (fondos y laterales): de 80 a 120 £.

de 80 a 120 £. Paquetes de hospitalidad y VIP: precios de partida de 99 a 149 £.

precios de partida de 99 a 149 £. Precio medio del mercado: unas 595 £.

Liverpool-AFC Bournemouth de la Carabao Cup: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Liverpool y el AFC Bournemouth

El Liverpool suma tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Crystal Palace en la Premier League. Durante ese periodo también venció al Brighton por 2-0 y al Chelsea por 1-1 en la Carabao Cup. Las dos derrotas fueron frente al Fenerbahce en la Champions League y al Arsenal en la Premier League. En esos cinco encuentros, el Liverpool marcó siete goles y encajó cinco.

El Bournemouth atraviesa un momento excelente: ha ganado sus últimos cinco partidos, sin empates ni derrotas. En el más reciente se impuso por 2-1 al Ipswich Town en la Premier League, después de ganar por 3-1 al Sparta Praga a domicilio en la Europa League. En esta racha también venció al Manchester United por 3-0 en la Premier League y al Aston Villa por 3-0 en la Carabao Cup. Marcó 11 goles y encajó solo uno en esos cinco encuentros.

Liverpool-AFC Bournemouth: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó el 20 de septiembre de 2026 en la Premier League, cuando el Liverpool ganó por 1-0 en el Vitality Stadium. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Liverpool ha logrado tres victorias frente a una del Bournemouth, y también figura registrada otra victoria del Liverpool. El Liverpool ha marcado 10 goles y encajado cinco en esos cinco partidos.