Cómo conseguir entradas para el Lille vs Le Havre: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Lille se enfrenta al Le Havre el sábado 10 de octubre de 2026 en el Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy de Lille.

Históricamente, el Lille ha dominado este enfrentamiento, con cinco victorias en sus últimos siete duelos en todas las competiciones. En su encuentro liguero más reciente, el 3 de mayo de 2026, ambos equipos empataron 1-1 en el Stade Pierre Mauroy.

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¿Cuándo es el saque inicial del Lille vs Le Havre de la Ligue 1?

El Lille vs Le Havre se disputa en el Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy de Lille, el sábado 10 de octubre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 6 10 oct 2026 - 11:15 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

¿Cómo comprar entradas para el Lille vs Le Havre de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre el LOSC Lille y el Le Havre AC en el Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, puedes seguir estas opciones:

Plataforma oficial de venta de entradas del LOSC Lille

Venta principal online: Las entradas suelen salir a la venta alrededor de dos meses antes del partido en el portal oficial de entradas del LOSC. Puedes seleccionar tu zona preferida directamente en el mapa del estadio y completar el pago online con tarjeta de crédito o débito.

Mercado secundario oficial: Si las entradas principales están agotadas, el LOSC gestiona una plataforma oficial de reventa directamente en su portal de entradas, donde los abonados revenden sus asientos de forma segura al precio facial.

Taquilla el día del partido: Sujeto a disponibilidad, las entradas físicas pueden comprarse en la Taquilla 1 del Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, que abre tres horas antes del saque inicial.

Plataformas secundarias de entradas

Si no puedes conseguir entradas directamente a través del club, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen entradas de reventa puestas a la venta por aficionados. Ten en cuenta que los precios en mercados de terceros los fijan los vendedores y pueden estar por encima o por debajo del precio facial oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lille vs Le Havre de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre el LOSC Lille y el Le Havre AC en el Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy varían según la categoría del asiento y si las compras a través de canales oficiales o mercados secundarios:

Precios oficiales de venta al público (taquilla del LOSC)

Asientos de categoría estándar: Normalmente oscilan entre 10 € y 35 € para entrada general y asientos en el anillo superior.

Asientos de nivel intermedio (Centrale / Lateral): Suelen costar entre 30 € y 50 € para una visión equilibrada desde la banda.

Asientos prémium / categoría 1: Generalmente tienen un precio de entre 50 € y 80 €+ .

Paquetes VIP y hospitality: Empiezan en aproximadamente 150 € y suben en función del catering y del acceso al lounge.

Plataformas secundarias de entradas

Las entradas de reventa en mercados secundarios como StubHub varían significativamente en función de la demanda.

Precio mínimo de entrada: Los anuncios de reventa empiezan actualmente en torno a 25 € y 35 € por entrada para asientos estándar.

Precio medio de reventa: Los anuncios del mercado secundario suelen situarse de media entre 60 € y 120 € en función de la cercanía del asiento y la demanda.

Lille vs Le Havre de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Lille y Le Havre

El Lille ha ganado dos y empatado dos de sus últimos cinco partidos, con una derrota en esa racha. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 en Toulouse en la Ligue 1 el 3 de septiembre. Antes de eso, empató 2-2 con el Paris Saint-Germain y ganó 2-0 en Angers. Los resultados de pretemporada incluyeron empates contra el Everton y el Hamburger SV. En esos cinco partidos, el Lille marcó seis goles y encajó seis.

El Le Havre ha ganado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos, con un empate. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Brest en la Ligue 1 el 5 de septiembre. Antes de eso, empató 1-1 con el Lyon y perdió 1-0 contra el Monaco. Una victoria de pretemporada sobre Le Mans y una derrota ante el Real Oviedo completan la racha. El Le Havre marcó cinco goles y encajó siete en esos cinco partidos.

Lille vs Le Havre: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó 1-1 y se disputó en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy el 3 de mayo de 2026 en la Ligue 1. En los últimos cinco duelos directos, el Lille ha ganado tres, el Le Havre ha ganado uno y uno terminó en empate. El Lille ha marcado nueve goles en esos cinco encuentros, mientras que el Le Havre ha marcado cuatro.