Cómo conseguir entradas para el Lille vs Brest: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

Lille se enfrenta a Brest el domingo 18 de octubre de 2026 en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq.

Su encuentro más reciente en la Ligue 1 tuvo lugar el 14 de febrero de 2026 y terminó con empate 1-1 en el Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy. En ese partido, Rémy Labeau Lascary abrió el marcador para Brest en el minuto 58 antes de que Gaëtan Perrin igualara para Lille en el 71.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lille vs Brest, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Lille vs Brest de Ligue 1?

El Lille vs Brest se disputa en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq, el domingo 18 de octubre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 7 17 oct 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

¿Cómo comprar entradas para el Lille vs Brest de Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Lille y Brest en el Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, puedes seguir estas opciones y pasos:

Visita la web oficial de venta de entradas del LOSC: Entra en el portal oficial de venta de entradas del Lille OSC (billetterie.losc.fr)

Plataforma de reventa del LOSC: Si las entradas para el público general se agotan en el portal oficial, consulta el mercado secundario oficial integrado directamente en la web de entradas del club.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lille vs Brest de Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre Lille y Brest en el Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy varían según la categoría del asiento y el lugar donde se compren:

1. Precios oficiales del club (valor nominal)

Si se compran directamente a través del portal oficial de venta de entradas del LOSC, los precios estándar para día de partido suelen oscilar entre 15 € y 75 €:

Categoría 5 / Detrás de las porterías (nivel 2): Aproximadamente 15 € – 25 €

Categorías 3 y 4 / Esquinas y gradas laterales superiores: Aproximadamente 25 € – 45 €

Categorías 1 y 2 / Grada principal inferior y gradas laterales: Aproximadamente 45 € – 75 €

Opciones VIP / Hospitality premium: Van de 120 € a 250 €+ según el paquete de sala VIP y los servicios incluidos.

2. Mercado secundario y precios de reventa

Si las entradas se agotan en el portal oficial, los precios en plataformas secundarias de entradas como StubHub suelen comenzar en torno a 23 € – 35 € para los asientos más básicos, mientras que los asientos de precio medio oscilan entre 50 € y 120 € según la oferta y la demanda.

Lille vs Brest de Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Lille y Brest

Lille ha sumado una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-3 ante el Real Betis en la Champions League el 8 de septiembre. Antes de eso, venció 1-0 al Toulouse en Ligue 1 y empató 2-2 con el Paris Saint-Germain. En esos cinco partidos, Lille marcó seis goles y encajó siete.

Brest ha ganado uno, empatado tres y perdido uno de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante Le Havre en Ligue 1 el 5 de septiembre. Antes de eso, empató 2-2 tanto con Toulouse como con Le Mans. Brest marcó nueve goles y encajó siete en esa racha de cinco partidos.

Lille vs Brest: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes terminó con empate 1-1 en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy en Ligue 1 el 14 de febrero de 2026. En los últimos cinco duelos directos, Brest ha ganado uno, Lille ha ganado uno y tres partidos terminaron en empate. Los cinco enfrentamientos han dejado un total de 16 goles.