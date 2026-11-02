El Lille recibe al Lyon el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq.

Su último enfrentamiento en la Ligue 1 tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Lyon logró una ajustada victoria a domicilio por 1–0. El Lyon también se impuso al Lille a principios de ese mismo año, con un triunfo por 2–1 en su duelo de la Copa de Francia de enero de 2026.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lille-Lyon, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Lille-Lyon de la Ligue 1?

El Lille-Lyon se juega el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq.

Ligue 1 - Jornada 11 21 nov 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

¿Cómo comprar entradas para el Lille-Lyon de la Ligue 1?

Para conseguir entradas para el próximo partido de la Ligue 1 entre el Lille y el Lyon en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, tienes estas opciones principales:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La forma más segura y directa es a través de la plataforma oficial de venta de entradas en línea del LOSC Lille (billetterie.losc.fr). Las entradas suelen ponerse a la venta para el público general un par de meses antes del partido, aunque los socios y abonados del club suelen tener acceso prioritario.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lille-Lyon de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el próximo partido de la Ligue 1 entre el Lille y el Lyon en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy varían según se compren a través de los canales oficiales del club o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales del club

Entradas generales estándar: Para partidos de liga habituales, los precios de las localidades en las gradas superiores o en las esquinas parten de unos 15 a 25 € .

Para partidos de liga habituales, los precios de las localidades en las gradas superiores o en las esquinas parten de unos . Asientos en los laterales o en el nivel intermedio: Las localidades con mejores vistas a lo largo de las bandas suelen costar entre 35 y 75 € , según el sector y el nivel exactos.

Las localidades con mejores vistas a lo largo de las bandas suelen costar entre , según el sector y el nivel exactos. Paquetes VIP y de hospitalidad: Las opciones prémium de hospitalidad del club y los paquetes de localidades de lujo suelen partir de unos 150 a más de 200 € por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en la venta oficial del club, las plataformas de reventa como StubHub publican entradas con precios determinados por la demanda del mercado:

Grada superior o reventa económica: Las entradas más asequibles para este destacado partido parten actualmente de unos 55 a 75 € .

Las entradas más asequibles para este destacado partido parten actualmente de unos . Categoría 1 o asientos en la zona inferior de los laterales: Las localidades prémium con vistas desde los laterales suelen costar entre 90 y 150 € .

Las localidades prémium con vistas desde los laterales suelen costar entre . Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: Las entradas de categoría superior o de hospitalidad corporativa parten de unos más de 190 €, según la disponibilidad.

Lille-Lyon de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lille y el Lyon

El Lille ha sumado una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con un empate 1-1 ante el Brest en la Ligue 1 y, antes de eso, sufrió una derrota por 3-0 frente al Arsenal en la Champions League. La victoria por 1-0 sobre el Le Havre es su mejor resultado reciente en competiciones nacionales. En esos cinco partidos, el Lille ha marcado seis goles y ha encajado siete, cifras que apuntan a sus dificultades para mantener la solidez defensiva.

El Lyon ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 sobre el Niza en la Ligue 1, después de imponerse por 3-2 al Crystal Palace en la Europa League. El triunfo por 4-0 ante el Rennes, logrado antes en esa racha, destaca como su actuación más contundente. El Lyon ha marcado diez goles y ha encajado seis en esos cinco encuentros, y sus únicos puntos perdidos llegaron en una derrota por 2-1 ante el Lens en la Ligue 1 y en una victoria a domicilio por 1-2 ante el Anderlecht en la Europa League que, aun así, contó como triunfo.

Lille-Lyon: últimos enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes se disputó en febrero de 2026, cuando el Lyon venció al Lille por 1-0 en la Ligue 1. Antes, el Lyon también había ganado por 2-1 en una eliminatoria de la Copa de Francia en enero de 2026 y se había impuesto por 1-0 en la Ligue 1 en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Lyon ha logrado tres victorias, por un empate y un triunfo del Lille. El partido más reciente disputado en este estadio terminó 0-1 a favor del Lyon en septiembre de 2025.