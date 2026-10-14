El Lille recibe al Lens el viernes 30 de octubre de 2026 en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq.

Este partido se conoce como el Derby du Nord (derbi del norte) y representa una de las rivalidades regionales más intensas e históricas del fútbol francés. En su anterior enfrentamiento liguero, disputado en abril de 2026, el LOSC Lille logró una contundente victoria por 3–0 ante el RC Lens en el mismo estadio.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lille-Lens, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Lille-Lens de la Ligue 1?

El Lille-Lens se disputa el viernes 30 de octubre de 2026 en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq.

Ligue 1 - Jornada 9 30 oct 2026 - 16:05 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

¿Cómo comprar entradas para el Lille-Lens de la Ligue 1?

Para conseguir entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre el Lille y el Lens, puedes recurrir a varias opciones de venta directa y reventa:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas: Comprar directamente a través de la web oficial del LOSC Lille es la forma más fiable de conseguir entradas a precio original. La venta suele abrirse primero para socios y abonados antes de ponerse a disposición del público general.

Plataforma oficial de intercambio de entradas: Si se agotan las entradas en los canales de venta directa, los clubes suelen contar con una plataforma oficial de reventa en la que los abonados pueden poner a la venta de forma segura los asientos que no vayan a utilizar.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo es posible encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las disponibles en los canales de venta directa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lille-Lens de la Ligue 1?

Para el Derby du Nord entre el LOSC Lille y el RC Lens, que suscita una gran demanda, los precios varían según se compren entradas a precio original directamente al club o a través de plataformas de reventa:

1. Canales oficiales del club

Entradas oficiales a precio original: Si se compran directamente a través de los canales oficiales del club, las entradas habituales para partidos de liga suelen costar desde unos 15 € hasta 40 € en las localidades normales de la grada superior, y llegan a costar de 80 € a más de 150 € en las localidades centrales mejor situadas de la grada inferior y los espacios de hospitalidad. Sin embargo, las entradas a precio original para derbis de gran interés se agotan rápidamente.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas con precios determinados por la demanda:

Los precios para este partido suelen partir de unos 80 € a 150 € para las categorías estándar y pueden superar los 200 € a 350 € según la zona de la grada y la demanda.

Lille-Lens de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lille y el Lens

El Lille ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Niza en la Ligue 1, mientras que la victoria por 2-0 sobre el Troyes y el triunfo por 0-1 a domicilio ante el Toulouse demuestran que es capaz de dejar su portería a cero. Empató 2-2 con el Paris Saint-Germain y perdió 2-3 ante el Real Betis en la Champions League. En esos cinco partidos marcó siete goles y encajó ocho.

El Lens ha ganado una vez, ha empatado una y ha perdido tres en sus últimos cinco partidos. Su única victoria llegó en la Champions League, con un triunfo por 2-3 a domicilio ante el Slavia Praga. En la Ligue 1 ha perdido contra el Mónaco, el Lorient y el Estrasburgo, con cinco goles a favor y seis en contra solo en esas tres derrotas ligueras.

Lille-Lens: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con una victoria del Lille por 3-0 en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy en abril de 2026. En los últimos cinco duelos directos de Ligue 1, cada equipo ha logrado dos victorias, y uno de esos partidos se saldó con un 3-0 a favor del Lille en ese mismo encuentro anterior disputado este año. El Lens ganó el correspondiente partido a domicilio por 3-0 en septiembre de 2025, y el Lille también consiguió victorias por 1-0 y 2-1 en enfrentamientos anteriores de este conjunto de datos.