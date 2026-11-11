El Lille recibe al Auxerre el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 17 de mayo de 2026, el Auxerre logró una destacada victoria a domicilio por 0-2 en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy gracias a un doblete decisivo de Lassine Sinayoko. Históricamente, los partidos entre ambos clubes han deparado con frecuencia momentos de gran intensidad, aunque el Lille se ha impuesto en varios de sus anteriores triunfos por más de un gol, incluida una contundente victoria por 4-1.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lille-Auxerre, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Lille-Auxerre de la Ligue 1?

El Lille-Auxerre se disputa el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq.

Ligue 1 - Jornada 13 5 dic 2026 - 11:15 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

¿Cómo comprar entradas para el Lille-Auxerre de la Ligue 1?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre el Lille y el Auxerre:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La forma más directa y segura de comprar entradas estándar para el partido es a través de la web oficial del Lille (losc.fr). Socios, abonados y aficionados en general pueden acceder a la venta online según las fases de prioridad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las entradas disponibles a través del club, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lille-Auxerre de la Ligue 1?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre el Lille y el Auxerre:

1. Canales oficiales del club

Entrada general estándar: Entre 15 y 25 € para asientos en la grada superior o en las esquinas.

Entre 15 y 25 € para asientos en la grada superior o en las esquinas. Asientos en los laterales o en la grada intermedia: Entre 35 y 75 € para disfrutar de mejores vistas desde los laterales, según el sector y la altura de la grada.

Entre 35 y 75 € para disfrutar de mejores vistas desde los laterales, según el sector y la altura de la grada. Paquetes VIP y de hospitalidad: Entre 150 y más de 200 € por persona para acceder a salones exclusivos y asientos de lujo.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Reventa económica en la grada superior: Entre 30 y 55 € para los asientos más asequibles.

Entre 30 y 55 € para los asientos más asequibles. Categoría 1 y asientos en la parte baja de los laterales: Entre 60 y 130 € para disfrutar de vistas privilegiadas desde los laterales.

Entre 60 y 130 € para disfrutar de vistas privilegiadas desde los laterales. Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: Entre 130 y más de 250 €, según el paquete corporativo concreto y la disponibilidad.

Lille-Auxerre de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lille y el Auxerre

El Lille ha ganado uno, empatado tres y perdido uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó en un empate 0-0 ante el Bodø/Glimt en la Champions League y, antes de eso, venció al Lens por 1-0 en la Ligue 1. La derrota por 2-4 ante el Galatasaray en Europa es la única que ha sufrido en esa racha. El Lille marcó cuatro goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

El Auxerre ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 5-1 ante el Estrasburgo en la Ligue 1, después de empatar 1-1 con el Le Mans. Antes, en esa misma racha, venció al Le Havre por 3-1. El Auxerre marcó diez goles y encajó catorce en esos cinco partidos, unas cifras que reflejan tanto su producción ofensiva como su vulnerabilidad defensiva.

Lille-Auxerre: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en mayo de 2026, cuando el Auxerre ganó 0-2 en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy en la Ligue 1. Antes, el Lille había ganado 3-4 a domicilio ante el Auxerre en diciembre de 2025 y también se había impuesto por 3-1 en casa en abril de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Lille suma tres victorias por una del Auxerre y un empate. Además, estos partidos han dejado goles de ambos equipos con frecuencia.