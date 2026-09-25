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Cómo conseguir entradas para el Levante vs Sevilla: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Levante se enfrenta al Sevilla en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

Levante Alavés se enfrenta al Sevilla el domingo 11 de octubre de 2026 en el Estadio Ciudad de Valencia.

Los partidos entre estos dos equipos en el Estadio Ciudad de Valencia suelen ser ajustados, con más de la mitad de sus enfrentamientos totales terminando con menos de 2,5 goles. En su encuentro de liga más reciente, en abril de 2026, el Levante UD logró una contundente victoria por 2-0 sobre el Sevilla FC.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Levante vs Sevilla, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el Levante vs Sevilla de LaLiga?

El Levante vs Sevilla se disputa el domingo 11 de octubre de 2026 en el Estadio Ciudad de Valencia.

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Primera División - Jornada 8
Estadio Ciudad de Valencia

¿Cómo comprar entradas para el Levante vs Sevilla de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga entre Levante UD y Sevilla FC en el Estadio Ciudad de Valencia, tienes unas cuantas opciones oficiales y de terceros:

1. Sitio oficial de venta de entradas del Levante UD

La forma más segura y directa de comprar entradas generales es a través del portal web oficial del Levante UD. Las entradas suelen salir a la venta para el público general entre 1 y 2 semanas antes del día del partido.

2. Taquilla del Estadio Ciudad de Valencia (Taquillas)

Si el partido no se ha agotado por completo online, las entradas restantes se venden directamente en la taquilla del estadio.

3. Plataformas de entradas secundarias y revendedores

Para partidos con mucha demanda o ya agotados, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen asientos de última hora, aunque los precios pueden variar en función de la demanda del mercado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Levante vs Sevilla de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre Levante UD y Sevilla FC en el Estadio Ciudad de Valencia dependen del canal de compra, la categoría del asiento y la zona del estadio:

1. Precios oficiales del club a valor facial

Las entradas generales vendidas oficialmente por el Levante UD suelen oscilar entre:

  • Detrás de la portería / esquinas (Gol Norte y Gol Sur): de 30 € a 50 €
  • Tribunas principales (Tribuna y Lateral): de 60 € a 90 €
  • VIP y hospitalidad premium: 150 €+

Nota: Los abonados del club suelen recibir descuentos de alrededor del 15 % al comprar entradas generales adicionales.

2. Precios de reventa y mercado secundario

Si compras a través de plataformas secundarias de entradas como StubHub, los precios fluctúan en función de la disponibilidad en tiempo real y la demanda:

  • Asientos más baratos / de acceso: alrededor de 65 € a 90 €
  • Asientos de categoría media: alrededor de 120 € a 170 €
  • Asientos de lateral / zonas centrales premium: 180 € a 250 €+

Levante vs Sevilla de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Levante y del Sevilla

El Levante ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más destacado fue un triunfo en casa por 5-2 sobre el Real Betis en LaLiga, aunque después empató 0-0 contra Osasuna y, más recientemente, volvió a empatar 0-0 con el Malaga. Marcó seis goles en esos cinco encuentros y encajó cinco, con sus dos derrotas llegando ante el Espanyol (3-0) y el Villarreal (1-0) en un amistoso de pretemporada.

Los últimos cinco partidos del Sevilla dejaron dos victorias, un empate y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó 1-1 en casa del Espanyol en LaLiga, mientras que antes había caído 1-3 ante el Atletico Madrid. La mejor actuación del Sevilla en esta racha llegó a domicilio frente al Athletic Bilbao, donde ganó por 3-1. En esos cinco partidos marcó ocho goles y encajó nueve, y su otra derrota fue un 2-1 en pretemporada ante el Bayer Leverkusen.

LEV

LEV - Formulario

OSA
D0-0
BET
W5-2
MAL
D0-0
BAR
L2-4
VIL
L3-1
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SEV

SEV - Formulario

ATM
L1-3
ESP
D1-1
VAL
W1-0
COR
W0-1
BAR
L1-3
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Levante vs Sevilla: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar en abril de 2026, cuando el Levante ganó 2-0 en casa en LaLiga. Antes de eso, el Sevilla ganó 3-0 en este mismo partido en enero de 2026, también en LaLiga. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Levante ha ganado dos veces, el Sevilla ha ganado dos veces y un partido terminó en empate, con 13 goles en total entre ambos equipos.

Cara a cara

LevanteEmpateSevilla
2
0
3
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
Levante badge
Levante
LEV
3
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
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Sevilla
SEV
3
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
5
Levante badge
Levante
LEV
3
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
0
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
F
10Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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