Cómo conseguir entradas para el Levante vs Barcelona: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Levante se enfrenta al Barcelona el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Estadio Ciudad de Valencia, en Valencia.

Su anterior duelo en la máxima categoría, en febrero de 2026, terminó con una cómoda victoria en casa por 3-0 para el Barcelona en el Spotify Camp Nou. Mientras ambos equipos se preparan para este partido liguero de inicio de temporada, el Barcelona aspira a mantener su gran dinámica, mientras que el Levante busca aprovechar el factor campo.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Levante vs Barcelona, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Levante vs Barcelona de LaLiga?

El Levante recibe al Barcelona en el Estadio Ciudad de Valencia en un partido de LaLiga, con el saque inicial programado para esta jornada.

Primera División - Jornada 5 13 sept 2026 - 10:15 Estadio Ciudad de Valencia

¿Cómo comprar entradas para el Levante vs Barcelona de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga Levante vs. Barcelona en el Estadio Ciutat de València el 13 de septiembre de 2026, sigue estos principales canales de compra:

Portal oficial de entradas del Levante UD: compra directamente a través de la web oficial del club o en las taquillas del Estadio Ciutat de València ( Taquillas ). Esta es la forma más segura de conseguir entradas a su precio oficial.

Portal oficial visitante del FC Barcelona: los socios del FC Barcelona y las peñas oficiales pueden solicitar entradas asignadas para la zona visitante directamente a través de la sección de entradas del FC Barcelona.

Plataformas secundarias de venta de entradas: revendedores de entradas o mercados secundarios principales como LiveFootballTickets .

¿Cuánto cuestan las entradas para el Levante vs Barcelona de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido Levante vs. Barcelona en el Estadio Ciutat de València varían en función de si compras entradas oficiales a precio de venta o entradas en mercados secundarios.

Entradas oficiales a precio de venta (Levante UD): las entradas oficiales estándar directamente del club suelen partir de unas 75-80 £ (90 €) para las zonas de detrás de la portería o las esquinas (Gol Corner), y suben hasta 195-200 £ (230 €) para los asientos premium en la tribuna central (Tribuna Central).

Entradas oficiales para la grada visitante (cupo del FC Barcelona): las entradas para el sector visitante distribuidas a través del portal oficial de aficionados del FC Barcelona suelen tener un precio estandarizado para visitantes en LaLiga de unas 25-30 £ (30 €).

Mercados secundarios de reventa: en el mercado secundario, como LiveFootballTickets , los precios iniciales rondan las 100-165 £ (120-195 €) para asientos de categoría básica, mientras que los asientos VIP o de alta demanda superan las 300-350 £ o más en función de la ubicación y de las comisiones del revendedor.

Levante vs Barcelona de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Levante vs Barcelona

El Levante ha tenido problemas para conseguir resultados en sus últimos cinco partidos, con un balance de una victoria, ningún empate y tres derrotas en esa racha, y su único encuentro oficial acabó con una derrota por 3-0 ante el Espanyol en la jornada inaugural de LaLiga. Su única victoria llegó ante el Al Qadsiah en pretemporada. En esos cinco partidos, el Levante marcó tres goles y encajó siete, lo que refleja a un equipo al que le ha costado rendir en ambas áreas.

El Barcelona llega en un gran momento, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 5-0 ante el Elche en su estreno en LaLiga, y también venció al Basel por 5-2 en la preparación de pretemporada. La única mancha en esa racha fue una derrota por 1-0 ante el Udinese durante la pretemporada. El Barcelona marcó nueve goles en esos cinco partidos y encajó dos, lo que subraya la producción ofensiva que ha mostrado el equipo de Flick de cara a este encuentro.

Levante vs Barcelona: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en febrero de 2026, cuando el Barcelona ganó 3-0 en casa en LaLiga. Antes de eso, el Levante recibió al Barcelona en agosto de 2025, con victoria de los visitantes por 3-2 en el Estadio Ciudad de Valencia. En los últimos cinco enfrentamientos directos de este conjunto de datos, el Barcelona ha ganado cuatro y ha empatado uno, mientras que el Levante aún no ha logrado una victoria en ninguno de esos partidos.

Clasificación del Levante vs Barcelona

En LaLiga, el Levante ocupa actualmente la 20.ª posición, mientras que el Barcelona es cuarto tras la jornada inaugural.