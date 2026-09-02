¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Primera División
team-logoLevante
Estadio Ciudad de Valencia
team-logoBarcelona
Reserva entradas para el Levante vs. Barcelona
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Levante vs Barcelona: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Levante
Barcelona
Primera División

Levante se enfrenta al Barcelona en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Levante se enfrenta al Barcelona el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Estadio Ciudad de Valencia, en Valencia.

Su anterior duelo en la máxima categoría, en febrero de 2026, terminó con una cómoda victoria en casa por 3-0 para el Barcelona en el Spotify Camp Nou. Mientras ambos equipos se preparan para este partido liguero de inicio de temporada, el Barcelona aspira a mantener su gran dinámica, mientras que el Levante busca aprovechar el factor campo.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Levante vs Barcelona, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

Reserva entradas para el Levante vs. BarcelonaComprar ahora

¿Cuándo es el saque inicial del Levante vs Barcelona de LaLiga?

El Levante recibe al Barcelona en el Estadio Ciudad de Valencia en un partido de LaLiga, con el saque inicial programado para esta jornada.

crest
Primera División - Jornada 5
Estadio Ciudad de Valencia

¿Cómo comprar entradas para el Levante vs Barcelona de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga Levante vs. Barcelona en el Estadio Ciutat de València el 13 de septiembre de 2026, sigue estos principales canales de compra:

  • Portal oficial de entradas del Levante UD: compra directamente a través de la web oficial del club o en las taquillas del Estadio Ciutat de València (Taquillas). Esta es la forma más segura de conseguir entradas a su precio oficial.
  • Portal oficial visitante del FC Barcelona: los socios del FC Barcelona y las peñas oficiales pueden solicitar entradas asignadas para la zona visitante directamente a través de la sección de entradas del FC Barcelona.
  • Plataformas secundarias de venta de entradas: revendedores de entradas o mercados secundarios principales como LiveFootballTickets.
Reserva entradas para el Levante vs. BarcelonaComprar ahora

¿Cuánto cuestan las entradas para el Levante vs Barcelona de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido Levante vs. Barcelona en el Estadio Ciutat de València varían en función de si compras entradas oficiales a precio de venta o entradas en mercados secundarios.

  • Entradas oficiales a precio de venta (Levante UD): las entradas oficiales estándar directamente del club suelen partir de unas 75-80 £ (90 €) para las zonas de detrás de la portería o las esquinas (Gol Corner), y suben hasta 195-200 £ (230 €) para los asientos premium en la tribuna central (Tribuna Central).
  • Entradas oficiales para la grada visitante (cupo del FC Barcelona): las entradas para el sector visitante distribuidas a través del portal oficial de aficionados del FC Barcelona suelen tener un precio estandarizado para visitantes en LaLiga de unas 25-30 £ (30 €).
  • Mercados secundarios de reventa: en el mercado secundario, como LiveFootballTickets, los precios iniciales rondan las 100-165 £ (120-195 €) para asientos de categoría básica, mientras que los asientos VIP o de alta demanda superan las 300-350 £ o más en función de la ubicación y de las comisiones del revendedor.
Reserva entradas para el Levante vs. BarcelonaComprar ahora

Levante vs Barcelona de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Levante vs Barcelona

El Levante ha tenido problemas para conseguir resultados en sus últimos cinco partidos, con un balance de una victoria, ningún empate y tres derrotas en esa racha, y su único encuentro oficial acabó con una derrota por 3-0 ante el Espanyol en la jornada inaugural de LaLiga. Su única victoria llegó ante el Al Qadsiah en pretemporada. En esos cinco partidos, el Levante marcó tres goles y encajó siete, lo que refleja a un equipo al que le ha costado rendir en ambas áreas.

El Barcelona llega en un gran momento, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 5-0 ante el Elche en su estreno en LaLiga, y también venció al Basel por 5-2 en la preparación de pretemporada. La única mancha en esa racha fue una derrota por 1-0 ante el Udinese durante la pretemporada. El Barcelona marcó nueve goles en esos cinco partidos y encajó dos, lo que subraya la producción ofensiva que ha mostrado el equipo de Flick de cara a este encuentro.

LEV

LEV - Formulario

VIL
L1-0
ESP
L3-0
OSA
D0-0
BET
W5-2
MAL
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BAR

BAR - Formulario

ELC
W0-5
ATH
W2-0
RAY
W5-2
VAL
W0-5
FEY
W5-1
Gol marcado (encajado)
22/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Levante vs Barcelona: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en febrero de 2026, cuando el Barcelona ganó 3-0 en casa en LaLiga. Antes de eso, el Levante recibió al Barcelona en agosto de 2025, con victoria de los visitantes por 3-2 en el Estadio Ciudad de Valencia. En los últimos cinco enfrentamientos directos de este conjunto de datos, el Barcelona ha ganado cuatro y ha empatado uno, mientras que el Levante aún no ha logrado una victoria en ninguno de esos partidos.

Cara a cara

LevanteEmpateBarcelona
0
1
4
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
7Goles marcados15
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Levante vs Barcelona

En LaLiga, el Levante ocupa actualmente la 20.ª posición, mientras que el Barcelona es cuarto tras la jornada inaugural.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google