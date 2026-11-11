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Cómo conseguir entradas para el Lens-Le Havre: precios de la Ligue 1, información sobre el partido, venta de última hora y más

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El Lens se enfrenta al Le Havre en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas.

El Lens recibe al Le Havre el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Stade Bollaert-Delelis de Lens.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 30 de enero de 2026, el RC Lens logró una ajustada victoria por 1-0 en el Stade Bollaert-Delelis. Su historial de enfrentamientos incluye partidos con muchos goles, entre ellos el triunfo por 4-3 del Le Havre en ese mismo estadio en marzo de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lens-Le Havre, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Lens-Le Havre de la Ligue 1?

El Lens-Le Havre se disputa en el Stade Bollaert-Delelis de Lens el sábado 5 de diciembre de 2026.

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Ligue 1 - Jornada 13
Stade Bollaert-Delelis

¿Cómo comprar entradas para el Lens-Le Havre de la Ligue 1?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Lens-Le Havre de la Ligue 1:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: Compra directamente a través del portal oficial de venta de entradas del RC Lens para sus partidos en casa en el Stade Bollaert-Delelis.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lens-Le Havre de la Ligue 1?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo Lens-Le Havre de la Ligue 1:

1. Canales oficiales del club

  • Tribuna Norte (aficionados más animosos y cánticos): de 30 € a 55 €
  • Tribuna Sur (familias y vistas desde una posición elevada): de 40 € a 70 €
  • Tribuna Este (espacios para empresas y restauración): de 90 € a 180 €
  • Tribuna Oeste (zonas VIP y ejecutivas): de 150 € a 250 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda del mercado:

  • Entradas generales y asientos en la grada superior: desde unos 47 € hasta 75 €
  • Categoría 2 / asientos en zonas centrales: entre 78 € y 120 €
  • Categoría 1 / asientos prémium de reventa con buenas vistas: a partir de 130 €

Lens-Le Havre de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lens y del Le Havre

El Lens ha sumado dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 en casa ante el Lille en la Ligue 1. Durante esa racha también perdió 3-0 ante el Club Brugge en la Champions League. En el lado positivo, las victorias ante el Paris FC (2-1) y el Troyes (3-1 a domicilio) le dieron un respiro. El Lens marcó ocho goles y encajó seis en esos cinco partidos.

El Le Havre ha ganado uno y perdido cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-5 ante el Paris Saint-Germain en la Ligue 1. En ese periodo también perdió 4-3 ante el Marsella y 1-3 ante el Auxerre en la competición liguera. Su único resultado positivo fue una victoria por 6-1 ante el Boulogne en un amistoso. El Le Havre ha encajado 11 goles en sus cuatro derrotas ligueras de esa racha.

RCL

RCL - Formulario

CLB
L3-0
PAR
W2-1
LIL
L1-0
COM
L1-9
OM
L1-2
Gol marcado (encajado)
4/16
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LEH

LEH - Formulario

LIL
L1-0
AJA
L1-3
OM
L4-3
PSG
L1-5
FCL
L0-2
Gol marcado (encajado)
5/15
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Lens-Le Havre: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en la Ligue 1 el 30 de enero de 2026, cuando el Lens ganó 1-0 en el Stade Bollaert-Delelis. El balance de los últimos cinco duelos está igualado: dos victorias del Lens, dos del Le Havre y un empate. El encuentro más reciente en Bollaert terminó con una victoria del Le Havre por 3-4 en marzo de 2025, mientras que el Lens se impuso por 2-1 cuando ambos equipos se enfrentaron en Le Havre en agosto de 2025.

Cara a cara

LensEmpateLe Havre
3
1
1
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
F
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Lens badge
Lens
RCL
2
F
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
3
Le Havre badge
Le Havre
LEH
4
F
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Lens badge
Lens
RCL
2
F
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
F
9Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

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