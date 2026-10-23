Este próximo encuentro será el primer enfrentamiento oficial entre los dos clubes en competiciones de la UEFA.

El Como llega en un buen momento, marcado por una contundente victoria por 4-1 ante el RB Leipzig en la Champions League y por sus sólidas actuaciones en la Serie A.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lens contra el Como, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Lens contra el Como de la Champions League?

El Lens contra el Como se disputa en el Stade Bollaert-Delelis de Lens el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Stade Bollaert-Delelis

¿Cómo comprar entradas para el Lens contra el Como de la Champions League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Champions League entre el RC Lens y el Como 1907 en el Stade Bollaert-Delelis, tienes varias opciones principales:

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes consultar la web oficial del RC Lens para conocer las entradas disponibles para el partido como local, las ventas para socios y la venta al público general en taquilla.

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como Ticombo.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lens contra el Como de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la Champions League entre el RC Lens y el Como 1907 varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o de plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Acceso general / categorías estándar: Las entradas oficiales para un solo partido suelen costar a partir de unos 40,00 € en las zonas de asientos básicas.

Grada norte (Kop / aficionados más fieles): Los precios estándar oscilan entre 30,00 € y 55,00 € .

Grada sur (familias y vistas elevadas): Los precios oficiales oscilan entre 40,00 € y 70,00 € .

Grada este (asientos para empresas): Los paquetes oficiales del club cuestan entre 90,00 € y 180,00 € .

Grada oeste (palcos VIP y ejecutivos): Las entradas oficiales prémium y VIP cuestan entre 150,00 € y 250,00 € .

2. Plataformas de reventa

Si las entradas oficiales se agotan en la venta de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Reventa en los fondos / anillo superior: Las entradas más económicas suelen partir de entre 100,00 € y 115,00 € .

Categoría 2 / zonas generales de reventa: Los asientos estándar de reventa en las zonas generales cuestan aproximadamente entre 120,00 € y 150,00 € .

Categoría 1 / reventa en los laterales: Los asientos con buenas vistas junto a la línea de banda suelen costar entre 175,00 € y 260,00 € .

Paquetes VIP y prémium de reventa: Los asientos de las zonas centrales más demandadas y los paquetes de hospitalidad pueden alcanzar precios de 300,00 € a más de 450,00 € , según la disponibilidad.

Lens contra Como en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lens y el Como

El Lens ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Mónaco en la Ligue 1, y ya ha perdido tres de sus últimos cinco partidos. La nota positiva de esta racha sigue siendo su victoria por 3-2 sobre el Slavia Praga en la Champions League. También empató 2-2 con el Le Mans. En estos cinco partidos, el Lens ha marcado siete goles y ha encajado siete.

El Como ha ganado tres y perdido uno de sus últimos cinco partidos, con otro resultado adicional en los datos. Su resultado más destacado fue la victoria por 4-1 sobre el RB Leipzig en la Champions League. También venció por 2-1 al Nápoles y por 4-1 al Génova en la Serie A. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante el Frosinone en la Serie A. El Como ha marcado 12 goles y ha encajado seis en esta racha de cinco partidos.

Lens contra Como: historial reciente de enfrentamientos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos entre el Lens y el Como. Este partido supone el primer encuentro entre los dos clubes a este nivel.