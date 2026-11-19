El Lecce recibe al Sassuolo el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Stadio Via del Mare de Lecce.

Su último enfrentamiento, en mayo de 2026, dejó un emocionante partido de cinco goles en el Mapei Stadium, donde el Lecce logró una dramática victoria a domicilio por 3-2 gracias a un gol de Nikola Štulić en el tiempo añadido del minuto 90. Antes, en esa misma temporada 2025/26, ambos equipos habían firmado un disputado empate sin goles cuando se enfrentaron en Lecce en octubre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lecce-Sassuolo, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Lecce-Sassuolo de la Serie A?

El Lecce-Sassuolo se juega en el Stadio Via del Mare de Lecce el sábado 12 de diciembre de 2026.

Serie A - Jornada 15 12 dic 2026 - 12:00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

¿Cómo comprar entradas para el Lecce-Sassuolo de la Serie A?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Lecce-Sassuolo de la Serie A:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes comprar entradas directamente en la sección de venta de entradas de la web oficial de la US Lecce. Por lo general, las entradas salen a la venta para el público entre una y dos semanas antes de la fecha del partido y también pueden adquirirse en los puntos de venta físicos autorizados de Vivaticket en Lecce.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lecce-Sassuolo de la Serie A?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el Lecce-Sassuolo de la Serie A:

1. Canales oficiales del club

Curve Nord / Sud y Distinti (detrás de las porterías / esquinas): 19 € (precio completo) / 9 € (menores de 14 años)

19 € (precio completo) / 9 € (menores de 14 años) Sector visitante (Settore Ospiti): 19 € (precio completo) / 9 € (menores de 14 años)

19 € (precio completo) / 9 € (menores de 14 años) Tribuna Est (tribuna este): 25 € (precio completo) / 13 € (menores de 14 años)

25 € (precio completo) / 13 € (menores de 14 años) Tribuna Centrale Inferiore (tribuna central inferior): 35 € (precio completo) / 16 € (menores de 14 años)

35 € (precio completo) / 16 € (menores de 14 años) Tribuna Centrale Superiore (tribuna central superior): 55 € (precio completo) / 23 € (menores de 14 años)

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Curvas y sectores de las esquinas (opción más económica): Desde 15 € hasta 35 €

Desde 15 € hasta 35 € Laterales / Tribuna Est (gama media): De 45 € a 75 €

De 45 € a 75 € Tribunas centrales / Tribuna Centrale (gama prémium): De 80 € a más de 105 €

Lecce-Sassuolo de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lecce y el Sassuolo

El Lecce ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de la Serie A. Su encuentro más reciente terminó con un empate 1-1 ante el Torino, después de caer por 1-2 frente al Genoa. La única nota positiva de esta racha fue una victoria a domicilio por 3-0 ante el Udinese. El equipo de Di Francesco ha marcado 10 goles y ha encajado otros 10 en esos cinco partidos, un balance que refleja su capacidad ofensiva, pero también su falta de regularidad defensiva.

El Sassuolo ha perdido sus últimos cinco partidos de la Serie A. El más reciente terminó con una derrota por 3-0 ante la Roma. En esta racha también cayó por 2-4 en casa frente a la Fiorentina y sufrió un contundente 2-6 ante la Lazio. El Sassuolo ha marcado nueve goles, pero ha encajado 20 en esos cinco encuentros, lo que pone de relieve los problemas defensivos que contribuyeron a la destitución de Aquilani.

Lecce-Sassuolo: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos clubes se disputó en mayo de 2026, cuando el Lecce ganó por 3-2 en el campo del Sassuolo en la Serie A. En sus últimos cinco duelos en todas las competiciones, el Lecce ha ganado dos veces y el Sassuolo otras dos, con un empate. Los equipos también empataron sin goles en octubre de 2025, mientras que el Sassuolo ganó por 2-0 en un partido de la Copa de Italia en septiembre de 2024.