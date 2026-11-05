Cómo conseguir entradas para el Le Mans-Lille: precios de la Ligue 1, información sobre el partido, venta de entradas de última hora y más

Le Mans recibe al Lille el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Stade Marie-Marvingt de Le Mans.

Su último enfrentamiento en una competición importante tuvo lugar en la Copa de Francia en enero de 2018, cuando el Lille ganó 4-2 a domicilio. Si nos remontamos a su anterior etapa juntos en la Ligue 1, su duelo de abril de 2010 en el Stade Marie-Marvingt terminó con una victoria visitante del Lille por 2-1.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Le Mans-Lille, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Le Mans-Lille de Ligue 1?

El Le Mans-Lille se disputa en el Stade Marie-Marvingt de Le Mans el sábado 28 de noviembre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 12 28 nov 2026 - 14:45 Stade Marie-Marvingt

¿Cómo comprar entradas para el Le Mans-Lille de Ligue 1?

Para conseguir entradas para el próximo Le Mans-Lille de Ligue 1 en el Stade Marie-Marvingt, tienes estas opciones principales:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Consulta directamente las páginas web oficiales de Le Mans FC y LOSC Lille. Los portales de venta de los clubes suelen ser la opción más fiable para adquirir entradas a su precio original y, por lo general, dan prioridad a los socios y abonados antes de abrir la venta al público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las entradas disponibles a través de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Ligue 1 cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Le Mans-Lille de Ligue 1?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Le Mans-Lille de Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general estándar: Precios desde unos 15 € a 25 € para localidades en la grada alta o detrás de las porterías.

Precios desde unos para localidades en la grada alta o detrás de las porterías. Categoría intermedia: Precios generalmente entre 35 € y 60 € .

Precios generalmente entre . Tribuna principal prémium o VIP: Precios desde unos 80 € hasta más de 120 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub fijan los precios de las entradas según la demanda del mercado:

Reventa general: Precios desde unos 50 € a 55 € para localidades en la grada alta o con visibilidad reducida.

Precios desde unos para localidades en la grada alta o con visibilidad reducida. Localidades preferentes en la grada baja o en los laterales: Pueden superar fácilmente los 250 € o incluso los 400 € cuando la demanda es alta.

Le Mans-Lille de Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Le Mans y Lille

Le Mans ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó en un empate 1-1 ante el Auxerre en Ligue 1, después de una derrota por 3-0 frente al Toulouse. Su única victoria en esa racha llegó contra el Lorient, al que derrotó por 2-1 en septiembre. Le Mans ha marcado cinco goles y encajado siete en esos cinco partidos, con derrotas ante el PSG y el Toulouse que ponen de manifiesto su irregularidad.

El Lille ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 a domicilio ante el Mónaco en Ligue 1, después de caer por 2-4 frente al Galatasaray en la Champions League. Antes había sufrido una derrota por 3-0 ante el Arsenal en Europa, aunque la victoria por 1-0 sobre el Le Havre le dio un respiro en la competición nacional. El Lille ha marcado seis goles y encajado siete en esos cinco encuentros.

Le Mans-Lille: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento oficial más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en la Copa de Francia en enero de 2018, cuando el Lille ganó 4-2 a domicilio ante Le Mans. Antes, un partido de Ligue 1 disputado en abril de 2010 también terminó con victoria del Lille, que se impuso 2-1 como visitante en el Stade Marie-Marvingt. En los cinco enfrentamientos directos registrados, el Lille suma tres victorias por una de Le Mans, mientras que un partido acabó en empate. Los equipos llevan varios años sin medirse en un encuentro oficial, por lo que este duelo de Ligue 1 supone un reencuentro poco habitual.