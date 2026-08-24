Cómo conseguir entradas para el Le Havre vs Brest: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

Le Havre se enfrenta al Brest el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Stade Oceane de Le Havre.

El Brest llega con una ventaja más sólida en los enfrentamientos recientes entre ambos, tras haber ganado tres de los últimos cuatro duelos de Ligue 1 entre los dos clubes. En su choque liguero más reciente, el 8 de marzo de 2026, el Brest se impuso por 2-0 en casa al Le Havre en el Stade Francis-Le Blé.

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¿Cuándo es el saque inicial del Le Havre vs Brest de Ligue 1?

El Le Havre vs Brest se disputa en el Stade Oceane de Le Havre, con el horario oficial de inicio confirmado en los detalles del partido que aparecen a continuación.

Ligue 1 - Jornada 3 5 sept 2026 - 14:45 Stade Oceane

¿Cómo comprar entradas para el Nice vs Le Mans de Ligue 1?

Para comprar entradas para el OGC Nice vs. Le Mans FC (programado para el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Allianz Riviera):

Portal oficial de entradas del OGC Nice: La opción principal y más segura es la billetterie oficial del OGC Nice. Selecciona el partido en su página principal de venta de entradas y elige tu zona y asientos preferidos. Plataformas de reventa autorizadas: Plataformas secundarias como StubHub ofrecen entradas revendidas si se agotan las asignaciones oficiales. En el estadio: En función de la disponibilidad general a medida que se acerque el día del partido, también puede haber entradas disponibles directamente en las taquillas del Allianz Riviera antes del inicio.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Nice vs Le Mans de Ligue 1?

Los precios de las entradas para el OGC Nice vs. Le Mans FC en el Allianz Riviera el sábado 5 de septiembre de 2026 suelen oscilar entre 8 £ y 43 £ o más (9 € a 50 € o más) a través de la venta oficial en taquilla:

Entrada general / categorías juveniles: Los precios arrancan en aproximadamente 8 £ (9 €) para las entradas más económicas de público general y para zonas familiares/juveniles de la grada.

Asientos de categoría estándar: Los asientos habituales en tribunas laterales y zonas intermedias suelen oscilar entre 21 £ y 43 £ (25 € a 50 €) según la cercanía al terreno de juego y la visión central.

Reventa y plataformas del mercado secundario: Si se agotan las entradas principales, los puntos de reventa autorizados o plataformas de entradas como StubHub suelen ofrecer localidades a partir de unas 45 £ a 100 £ o más , en función de la oferta y de la ubicación del asiento.

Le Havre vs Brest de Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Le Havre vs Brest

El Le Havre afronta la nueva temporada con un balance de pretemporada de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 1-0 sobre Le Mans el 15 de agosto, después de una derrota por 3-2 ante el Real Oviedo una semana antes. A lo largo de cinco amistosos, el Le Havre marcó siete goles y encajó seis, con un empate 1-1 ante Laval y una victoria previa por 2-1 sobre Red Star que completaron su preparación.

Los últimos cinco partidos del Brest dejaron un triunfo, dos empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante el Nottingham Forest el 16 de agosto, mientras que empató 2-2 con el Venezia y 3-3 con el Guingamp en dos duelos con muchos goles. El Brest marcó ocho goles en cinco partidos de pretemporada, pero también encajó nueve, incluida una derrota por 2-0 ante Al-Wakrah a finales de julio.

Le Havre vs Brest: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo en Ligue 1 el 8 de marzo de 2026, cuando el Brest ganó 2-0 en casa. Antes de eso, el Le Havre logró una victoria por 1-0 en el Stade Oceane en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Brest presenta el mejor balance con tres victorias por una del Le Havre, además de un empate, y ha superado a su rival por seis goles a dos.

Clasificación del Le Havre vs Brest

En la clasificación actual de la Ligue 1, el Brest es cuarto y el Le Havre ocupa la quinta posición.