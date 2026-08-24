¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Ligue 1
team-logoLe Havre
Stade Oceane
team-logoBrest
Book Le Havre vs Brest Tickets
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Le Havre vs Brest: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Le Havre
Brest
Ligue 1

Le Havre se enfrenta al Brest en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas

Le Havre se enfrenta al Brest el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Stade Oceane de Le Havre.

El Brest llega con una ventaja más sólida en los enfrentamientos recientes entre ambos, tras haber ganado tres de los últimos cuatro duelos de Ligue 1 entre los dos clubes. En su choque liguero más reciente, el 8 de marzo de 2026, el Brest se impuso por 2-0 en casa al Le Havre en el Stade Francis-Le Blé.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Le Havre vs Brest, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Le Havre vs Brest de Ligue 1?

El Le Havre vs Brest se disputa en el Stade Oceane de Le Havre, con el horario oficial de inicio confirmado en los detalles del partido que aparecen a continuación.

crest
Ligue 1 - Jornada 3
Stade Oceane

¿Cómo comprar entradas para el Nice vs Le Mans de Ligue 1?

Para comprar entradas para el OGC Nice vs. Le Mans FC (programado para el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Allianz Riviera):

  1. Portal oficial de entradas del OGC Nice: La opción principal y más segura es la billetterie oficial del OGC Nice. Selecciona el partido en su página principal de venta de entradas y elige tu zona y asientos preferidos.
  2. Plataformas de reventa autorizadas: Plataformas secundarias como StubHub ofrecen entradas revendidas si se agotan las asignaciones oficiales.
  3. En el estadio: En función de la disponibilidad general a medida que se acerque el día del partido, también puede haber entradas disponibles directamente en las taquillas del Allianz Riviera antes del inicio.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Nice vs Le Mans de Ligue 1?

Los precios de las entradas para el OGC Nice vs. Le Mans FC en el Allianz Riviera el sábado 5 de septiembre de 2026 suelen oscilar entre 8 £ y 43 £ o más (9 € a 50 € o más) a través de la venta oficial en taquilla:

  • Entrada general / categorías juveniles: Los precios arrancan en aproximadamente 8 £ (9 €) para las entradas más económicas de público general y para zonas familiares/juveniles de la grada.
  • Asientos de categoría estándar: Los asientos habituales en tribunas laterales y zonas intermedias suelen oscilar entre 21 £ y 43 £ (25 € a 50 €) según la cercanía al terreno de juego y la visión central.
  • Reventa y plataformas del mercado secundario: Si se agotan las entradas principales, los puntos de reventa autorizados o plataformas de entradas como StubHubsuelen ofrecer localidades a partir de unas 45 £ a 100 £ o más, en función de la oferta y de la ubicación del asiento.

Le Havre vs Brest de Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Le Havre vs Brest

El Le Havre afronta la nueva temporada con un balance de pretemporada de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 1-0 sobre Le Mans el 15 de agosto, después de una derrota por 3-2 ante el Real Oviedo una semana antes. A lo largo de cinco amistosos, el Le Havre marcó siete goles y encajó seis, con un empate 1-1 ante Laval y una victoria previa por 2-1 sobre Red Star que completaron su preparación.

Los últimos cinco partidos del Brest dejaron un triunfo, dos empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante el Nottingham Forest el 16 de agosto, mientras que empató 2-2 con el Venezia y 3-3 con el Guingamp en dos duelos con muchos goles. El Brest marcó ocho goles en cinco partidos de pretemporada, pero también encajó nueve, incluida una derrota por 2-0 ante Al-Wakrah a finales de julio.

LEH

LEH - Formulario

IPS
L1-0
OVI
L3-2
LEM
W0-1
ASM
L0-1
OL
D1-1
Gol marcado (encajado)
4/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
B29

B29 - Formulario

STB
W1-2
VEN
D2-2
NFO
L2-0
LEM
D2-2
TFC
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Le Havre vs Brest: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo en Ligue 1 el 8 de marzo de 2026, cuando el Brest ganó 2-0 en casa. Antes de eso, el Le Havre logró una victoria por 1-0 en el Stade Oceane en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Brest presenta el mejor balance con tres victorias por una del Le Havre, además de un empate, y ha superado a su rival por seis goles a dos.

Cara a cara

Le HavreEmpateBrest
1
0
4
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
F
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Brest badge
Brest
B29
0
F
Amistosos
Brest badge
Brest
B29
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
F
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Brest badge
Brest
B29
1
F
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
F
1Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron0/5

Clasificación del Le Havre vs Brest

En la clasificación actual de la Ligue 1, el Brest es cuarto y el Le Havre ocupa la quinta posición.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MónacoMónacoASM
541083+513
W
D
W
W
W
2
LyonLyonOL
5320102+811
W
D
W
D
W
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
W
D
W
W
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
L
W
W
D
W
5
RennesRennesREN
531189-110
L
W
W
W
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
W
W
L
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
W
D
L
W
L
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
L
D
W
W
L
9
Le MansLe MansLEM
51319906
W
D
D
L
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
W
W
L
L
L
11
BrestBrestB29
512278-15
L
L
W
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
L
D
W
L
D
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
W
D
L
D
L
14
NizaNizaNCE
512236-35
W
L
D
L
D
15
LensLensRCL
51139904
L
D
L
L
W
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
L
L
L
W
D
17
MarsellaMarsellaOM
510478-13
L
L
L
L
W
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
L
D
L
D
L
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google