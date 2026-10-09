Cómo conseguir entradas para el Le Havre vs Auxerre: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

Le Havre se enfrenta al Auxerre el domingo 18 de octubre de 2026 en el Stade Océane de Le Havre.

Históricamente, Le Havre ha llevado la voz cantante en este enfrentamiento, con 14 victorias en 24 encuentros oficiales previos ante el Auxerre. El duelo más reciente entre ambos clubes terminó con empate 1-1 en abril de 2026, durante la temporada 2025-26 de la Ligue 1.

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¿Cuándo es el saque inicial del Le Havre vs Auxerre de Ligue 1?

Ligue 1 - Jornada 7 18 oct 2026 - 11:15 Stade Oceane

¿Cómo comprar entradas para el Le Havre vs Auxerre de Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Le Havre AC y AJ Auxerre en el Stade Océane, sigue estas opciones:

1. Taquilla oficial del club

Aficionados locales (zona de Le Havre):

Visita el portal oficial de venta de entradas de Le Havre AC ( billetterie.hac-foot.com ).

Aficionados visitantes (zona visitante del Auxerre):

Las entradas para la zona visitante suelen gestionarse directamente a través de la taquilla oficial de AJ Auxerre o de grupos autorizados de aficionados. Consulta la web oficial de venta de entradas del Auxerre ( billetterie.aja.fr ) más cerca del día del partido para conocer las indicaciones de venta para visitantes.



2. Taquilla del Stade Océane

Puedes comprar entradas en persona en la tienda/taquilla del Stade Océane de Le Havre durante el horario de apertura entre semana o el día del partido, siempre que sigan quedando asientos disponibles.

3. Plataformas secundarias y de reventa

Si se agotan las localidades oficiales, plataformas secundarias de entradas como StubHub suelen ofrecer entradas de segunda mano para el partido. Asegúrate de elegir la entrega mediante transferencia digital o entrada electrónica.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Le Havre vs Auxerre de Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre Le Havre AC y AJ Auxerre en el Stade Océane varían en función de dónde y cómo las compres:

1. Precios oficiales de taquilla del club

Al comprar directamente en el portal oficial de venta de entradas de Le Havre AC:

Asientos de categoría estándar: Suelen oscilar entre 18 € y 55 € , dependiendo de la ubicación en el estadio (detrás de las porterías frente a la zona central de tribuna).

Entradas jóvenes y con descuento: Las entradas rebajadas para niños y estudiantes suelen situarse entre 10 € y 25 € .

VIP y hospitality: Los asientos prémium o los paquetes con acceso a sala suelen arrancar en torno a 120 € a 180 €+ por entrada.

2. Plataformas secundarias y de reventa

Cuando se cierra la venta primaria de entradas, plataformas secundarias como StubHub ofrecen a los aficionados una segunda oportunidad de asegurarse el acceso el día del partido.

Precio de salida: Las entradas de reventa más asequibles suelen arrancar en torno a 40 € a 50 € .

Precio medio de reventa: El precio medio de las entradas en los mercados secundarios ronda aproximadamente los 70 € a 80 € por asiento.

Le Havre vs Auxerre de Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Le Havre y Auxerre

Le Havre ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su compromiso más reciente terminó con un 0-0 ante el Angers en Ligue 1, mientras que su anterior derrota liguera llegó a manos del Brest, que ganó 2-1 en el Stade Océane. En sus últimos cuatro encuentros de Ligue 1, Le Havre ha marcado dos goles y ha encajado cuatro. Su única victoria en esta racha llegó en un amistoso de pretemporada contra Le Mans.

Los últimos cinco partidos del Auxerre arrojan dos victorias y tres derrotas. Ganó 1-0 al Niza en su encuentro más reciente de Ligue 1, pero ese resultado llegó después de una dura derrota por 5-2 ante el Lens y de una caída por 3-1 frente al Angers. El equipo de Still ha marcado ocho goles en esos cinco partidos, pero ha encajado diez, lo que refleja una dinámica de producción ofensiva junto a fragilidad defensiva.

Le Havre vs Auxerre: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes terminó 1-1 en el Stade Océane en Ligue 1 en abril de 2026. En los últimos cinco duelos directos, Le Havre tiene ventaja con tres victorias por las dos del Auxerre, y ambos clubes se han medido principalmente en Ligue 1. Le Havre ganó los dos encuentros anteriores a ese empate, incluido un triunfo en casa por 3-1 en septiembre de 2024.