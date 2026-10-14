Le Havre recibe al Paris Saint-Germain el viernes 30 de octubre de 2026 en el Stade Océane de Le Havre.

Los precedentes favorecen a los visitantes: el PSG ganó 1-0 en el Stade Océane en el último enfrentamiento entre ambos, disputado a principios de año. El equipo local de Digard tendrá que mejorar una defensa que encaja demasiados goles para plantar cara al vigente campeón de Luis Enrique, repleto de estrellas, en este importante duelo liguero.

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¿Cuándo se juega el Le Havre contra el Paris Saint-Germain de la Ligue 1?

Le Havre recibe al Paris Saint-Germain en el Stade Océane de Le Havre el viernes 30 de octubre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 9 30 oct 2026 - 14:00 Stade Oceane

¿Cómo comprar entradas para el Le Havre contra el Paris Saint-Germain de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el Le Havre contra el Paris Saint-Germain en el Stade Océane, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Portal oficial de entradas de Le Havre AC: Consulta directamente la web oficial de Le Havre AC para conocer la venta de entradas, los periodos de compra prioritaria para socios y las localidades habituales.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar localidades de acceso general en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Le Havre contra el Paris Saint-Germain de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el Le Havre contra el Paris Saint-Germain en el Stade Océane varían según la ubicación del asiento y el lugar de compra:

1. Canales oficiales del club

Localidades habituales: Los precios suelen oscilar entre 15 € y 55 € , según la categoría y la grada.

Localidades detrás de las porterías y en las esquinas: Estas entradas suelen costar a partir de unos 15 € a 20 € .

Localidades laterales y centrales: Estas localidades preferentes en los laterales cuestan entre 35 € y 55 € .

Tarifas reducidas: Las entradas con descuento para estudiantes, jóvenes y menores de 14 años suelen costar entre 10 € y 30 € .

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, las plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Los partidos contra rivales de renombre como el Paris Saint-Germain generan una demanda enorme, por lo que los precios pueden oscilar entre 110 € y más de 210 € , según la disponibilidad y la proximidad de los asientos al terreno de juego.

Le Havre contra el Paris Saint-Germain en la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Le Havre y Paris Saint-Germain

Le Havre no ha logrado mantener la regularidad: solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos de Ligue 1, con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas. En su encuentro más reciente perdió 3-2 ante el Toulouse. También ha caído frente al Brest y el Mónaco durante ese periodo, mientras que los empates contra el Angers y el Lyon ofrecen poco consuelo. El equipo de Digard ha marcado cinco goles en esos cinco partidos, pero ha encajado siete, un registro defensivo que preocupará a los locales.

Los últimos cinco partidos del PSG en todas las competiciones reflejan una trayectoria más sólida: tres victorias, un empate y una derrota. En el más reciente ganó 2-1 al Marsella; también venció 1-0 al Brest en la Ligue 1 y goleó 6-1 al Slovan Bratislava en la Champions League. Su único tropiezo fue una derrota por 2-1 ante el Mónaco, y un empate 2-2 en Lille completa la serie. El equipo de Luis Enrique ha marcado 12 goles y ha encajado cinco en ese tramo.

Le Havre contra el Paris Saint-Germain: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos se disputó en febrero de 2026, cuando el PSG ganó 1-0 en el Stade Océane en un partido de Ligue 1. En los últimos cinco duelos entre los dos equipos, el PSG ha dominado con cuatro victorias y un empate, sin triunfos para Le Havre. El PSG ha marcado 13 goles en esos cinco encuentros y solo ha encajado cinco.