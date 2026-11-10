El Kaiserslautern recibe al Freiburg el martes 1 de Desember de 2026 en el Fritz Walter Stadion de Kaiserslautern.

Ambos equipos se enfrentaron por última vez en la DFB-Pokal el 31 de julio de 2022, cuando el Freiburg se impuso por un ajustado 2-1 en el Fritz-Walter-Stadion. El SC Freiburg ha dominado históricamente este duelo, con cuatro victorias en sus últimos cinco enfrentamientos oficiales en distintas competiciones.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Kaiserslautern-Freiburg, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Kaiserslautern-Freiburg de la DFB-Pokal?

El Kaiserslautern-Freiburg se juega en el Fritz Walter Stadion de Kaiserslautern el martes 1 de Desember de 2026.

DFB-Pokal - 1/8 2 dic 2026 - 12:00 Fritz Walter Stadion

¿Cómo comprar entradas para el Kaiserslautern-Freiburg de la DFB-Pokal?

Para comprar entradas para el próximo partido de la DFB-Pokal entre el Kaiserslautern y el Freiburg, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Puedes consultar los portales oficiales de venta de entradas del 1. FC Kaiserslautern y el SC Freiburg para socios y público general, según el cupo del equipo en el que quieras comprar.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la DFB-Pokal cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Kaiserslautern-Freiburg de la DFB-Pokal?

Estas son las opciones de precios de las entradas para el próximo partido de la DFB-Pokal entre el Bayern de Múnich y el Hertha Berlín:

1. Canales oficiales de los clubes

Zona de pie: Los precios suelen oscilar entre 15 € y 25 € en las primeras rondas habituales de la DFB-Pokal.

Los precios suelen oscilar entre en las primeras rondas habituales de la DFB-Pokal. Asiento estándar: Los precios suelen oscilar entre 20 € y 60 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Asiento estándar: Los precios parten de unos 730 € y llegan a 880 € o más debido a la elevada demanda y la disponibilidad limitada para este partido de copa.

Los precios parten de unos debido a la elevada demanda y la disponibilidad limitada para este partido de copa. Asiento prémium o VIP: Los precios medios son de 920 € o más, según la categoría concreta y la proximidad de la fecha del partido.

Kaiserslautern-Freiburg de la DFB-Pokal: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Kaiserslautern y el Freiburg

El Kaiserslautern llega a este partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-3 en casa ante el Hertha BSC en la 2. Bundesliga el 31 de octubre. Antes de ese tropiezo, el Kaiserslautern había ganado tres partidos consecutivos, incluida una victoria por 0-1 a domicilio ante el Nürnberg y un triunfo por 2-0 en la copa frente al Hannover 96. Los únicos puntos que dejó escapar en esa secuencia llegaron con un empate sin goles ante el FC Heidenheim.

Los últimos cinco partidos del Freiburg se saldaron con dos victorias y tres derrotas. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-2 a domicilio ante el Augsburg en la Bundesliga, después de ganar por 3-2 al Wolfsburg en la DFB-Pokal. Las derrotas de esa racha llegaron ante el Bayern de Múnich (3-1), el Monaco (3-0 en la Conference League) y el Bayer Leverkusen (1-2). En esos cinco partidos, el Freiburg marcó nueve goles y encajó nueve.

Kaiserslautern-Freiburg: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento oficial más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 31 de julio de 2022, cuando el Kaiserslautern recibió al Freiburg en la DFB-Pokal y el Freiburg ganó 2-1. De los últimos cinco partidos registrados, el Freiburg ha ganado cuatro y el Kaiserslautern uno. El Freiburg también se impuso en un duelo de segunda división en 2016 (2-0) y en un amistoso en octubre de 2024 (2-1). La única victoria del Kaiserslautern en estos datos fue un resultado de 1-2 en casa invertido a favor del Freiburg en la eliminatoria de copa de 2022; su único triunfo llegó en el partido de segunda división de 2015, una derrota por 0-2 en casa que ganó el Freiburg. El Freiburg ha dominado este enfrentamiento de forma constante en varias competiciones.