La Juventus recibe al Udinese el domingo 6 de Desember de 2026 en el Allianz Stadium de Turín.

En su enfrentamiento más reciente en la Serie A, disputado el 14 de marzo de 2026, la Juventus logró una ajustada victoria a domicilio por 1-0 ante el Udinese. En sus últimos cinco duelos en todas las competiciones, la Juventus ha dominado con cuatro victorias y un empate, mientras que el Udinese sigue sin ganar en esa serie.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Juventus-Udinese, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Juventus-Udinese de la Serie A?

El Juventus-Udinese comienza el domingo 6 de Desember de 2026 en el Allianz Stadium de Turín.

Serie A - Jornada 14 6 dic 2026 - 12:00 Allianz Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Juventus-Udinese de la Serie A?

Para comprar entradas para el Juventus-Udinese de la Serie A, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La forma más directa y segura de comprar entradas es a través del portal oficial de venta de entradas de la Juventus FC. Tendrás que crear una cuenta digital gratuita (o utilizar una afiliación J1897/Black & White para acceder a los periodos de venta prioritaria) para acceder a la venta general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Juventus-Udinese de la Serie A?

Estos son los precios de las entradas para el Juventus-Udinese:

1. Canales oficiales del club

Curva Sud / Curva Nord (fondos): Generalmente, a partir de unos 65 a 69 € .

Generalmente, a partir de unos . Tribuna Est (grada este): Entre 99 y 285 € .

Entre . Tribuna Ovest (grada oeste): Entre 105 y 195 € .

Entre . Sector visitante (Ospiti): Normalmente, alrededor de 45 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Entradas generales / fondos: Generalmente, a partir de unos 30 a 70 € .

Generalmente, a partir de unos . Gradas laterales y zonas prémium: Normalmente, entre 110 y más de 200 €.

Juventus-Udinese de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de la Juventus y el Udinese

La Juventus ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En el más reciente ganó 2-0 al Napoli en casa en la Serie A. Esa serie de cinco encuentros también incluye una derrota liguera por 2-0 a domicilio ante el Genoa y otra por 0-3 en casa frente a la Lazio. En Europa, empató 2-2 con el Rennes en la Europa League. La Juventus ha marcado siete goles y ha encajado ocho en esos cinco partidos.

La racha reciente del Udinese es complicada: cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos. Perdió 5-2 ante la Roma en su encuentro más reciente y también cayó frente al Milan, el Lecce y el Torino durante esa serie. Su único punto llegó con un empate 0-0 en Parma. El Udinese solo ha marcado tres goles y ha encajado once en esos cinco encuentros.

Juventus-Udinese: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Serie A el 14 de marzo de 2026, cuando la Juventus ganó 1-0 a domicilio ante el Udinese. En los últimos cinco duelos directos en todas las competiciones, la Juventus ha logrado cuatro victorias y ningún empate, mientras que el Udinese aún no ha conseguido ganar en esa serie. La Juventus ha marcado ocho goles y ha encajado uno en esos cinco enfrentamientos.