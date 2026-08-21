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Cómo conseguir entradas para el Ipswich Town vs Liverpool: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Así puedes comprar entradas para un gran duelo de la Premier League en Portman Road

La última vez que el Ipswich Town estuvo en la Premier League, tuvo que esperar hasta el 30 de diciembre para lograr su primera victoria en casa. Por suerte para la afición de los Tractor Boys, esta temporada ya se han quitado ese peso de encima, tras su triunfo por 2-1 ante el Sunderland en Portman Road durante el fin de semana inaugural de la 2026/27.

Ahora buscará construir sobre esos cimientos cuando reciba al Liverpool en su estadio de Suffolk, en un duelo nocturno el viernes 4 de septiembre durante la jornada 3 de la temporada. Tú mismo podrías estar allí asegurando hoy tus entradas.

Hay que remontarse a la era previa a la Premier League para encontrar la última vez que el Ipswich logró una victoria sobre el Liverpool en Portman Road. Mich d'Avray y Kevin Wilson fueron los héroes del Town aquel famoso día de 1986, cuando el conjunto local remontó para sorprender al Liverpool de Kenny Dalglish.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Ipswich Town vs Liverpool, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Ipswich Town y Liverpool?

El Ipswich Town vs Liverpool se disputa en Portman Road, en Ipswich, el viernes 4 de septiembre, con horario previsto de inicio a las 20:00 BST.

crest
Premier League - Jornada 3
Portman Road

Cómo comprar entradas para el Ipswich Town vs Liverpool de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, a la legislación contra la reventa ilegal y a los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League distribuyen las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o liberan al club los partidos a los que no van a asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se inscriben durante un periodo fijado semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que no hayan tenido suerte en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: Las ventas abiertas al público general no miembro prácticamente no existen en los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Ipswich Town vs Liverpool de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho según el club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en las categorías Adulto, Junior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top 6 o adversarios de un derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en la grada lateral y en los niveles inferiores tienen un precio premium, mientras que los asientos en los niveles superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes tienen un tope de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y suelen venderse exclusivamente a los abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca salen a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

Forma

IPS

IPS - Formulario

RAY
W3-0
FCU
W2-4
SUN
W2-1
LEI
W3-1
MUN
L5-2
Gol marcado (encajado)
14/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LIV

LIV - Formulario

ASM
L2-3
COM
D0-0
COM
W2-0
NEW
D2-2
NFO
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

IpswichEmpateLiverpool
0
0
5
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
F
Carabao Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
5
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
6
F
1Goles marcados17
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5

Noticias de los equipos y plantillas

Ipswich contra Liverpool alineaciones

4-2-3-1
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Formación
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
K. ScherpenK. ScherpenI. DiopI. DiopJ. GreavesJ. GreavesD. O'SheaD. O'SheaL. DavisL. DavisJ. EncisoJ. EncisoA. FatawuA. FatawuD. MaedaD. MaedaE. PalaciosE. PalaciosS. LukicS. LukicEmersonnEmersonnA. BeckerA. BeckerRonald AraújoRonald AraújoJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkM. KerkezM. KerkezVíctor MuñozVíctor MuñozF. WirtzF. WirtzC. GakpoC. GakpoA. Mac AllisterA. Mac AllisterD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Ipswich

Once inicial

Liverpool

Suplentes

Manager

  • G. O'Neil
  • A. Iraola
Ipswich

Lesiones y suspensiones

Liverpool

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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