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Cómo conseguir entradas para el Inter vs Shakhtar Donetsk: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Inter se enfrenta al Shakhtar Donetsk en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

El Inter tiene previsto jugar contra el Shakhtar Donetsk el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Giuseppe Meazza de Milán.

Históricamente, el Inter de Milán parte con ventaja en competición europea, ya que mantiene un balance invicto frente al Shakhtar Donetsk en sus siete enfrentamientos oficiales previos. Sus cruces más recientes en la Liga de Campeones de la UEFA se produjeron durante la fase de grupos de 2021-22, cuando el Inter logró una victoria por 2-0 en casa tras empatar 0-0 en el partido a domicilio.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Inter vs. Shakhtar Donetsk, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Inter vs. Shakhtar Donetsk de la Champions League?

El Inter vs. Shakhtar Donetsk comienza en el Giuseppe Meazza de Milán el miércoles 21 de octubre de 2026.

crest
Liga de Campeones - Jornada 3
Giuseppe Meazza

¿Cómo comprar entradas para el Inter vs. Shakhtar Donetsk de la Champions League?

Existen varias vías principales para conseguir entradas para el partido de la Inter vs. Shakhtar Donetsk de la Liga de Campeones de la UEFA en el estadio San Siro:

1. Canales oficiales de venta de entradas de los clubes

  • Sitio web oficial del Inter: Los abonados (poseedores de la tarjeta Siamo Noi) y los miembros registrados del Inter Club tienen acceso prioritario a precios reducidos. Se abre al público tras la venta para socios, sujeto a disponibilidad.
  • Portal oficial del Shakhtar Donetsk: Los aficionados que apoyen al Shakhtar Donetsk deben consultar los canales oficiales de distribución del club para la asignación de la zona visitante en el Terzo Anello Blu (tercer anfiteatro azul).

¿Cómo comprar entradas para el Inter vs. Shakhtar Donetsk de la Champions League?

Existen varias opciones principales para comprar entradas para el partido Inter vs. Shakhtar Donetsk de la Liga de Campeones de la UEFA en el estadio San Siro; el coste de las entradas varía en función de si las compras a precio oficial directamente a los clubes o a través de plataformas de reventa:

1. Venta oficial de entradas del Inter de Milán

  • Entradas básicas: Asientos estándar desde unos 35 € - 50 € en los anillos superiores (Terzo Anello) hasta 120 € - 250 € para asientos en la grada principal baja (Primo Anello).
  • Entradas Plus: Ofrecen flexibilidad adicional, como una opción gratuita de cambio de nombre/titular.
  • VIP y hospitality: Asientos prémium con acceso a sala y catering, generalmente con precios de entre 300 € - 650 €+ por persona.

2. Asignación oficial para aficionados visitantes

  • Los límites estándar de entradas visitantes de la Liga de Campeones de la UEFA suelen situarlas en torno a 30 € - 45 €.

3. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen precios en los siguientes rangos según la demanda y la ubicación del asiento:

  • Tercer anillo (Terzo Anello): Aproximadamente 60 € - 110 €
  • Segundo anillo (Secondo Anello): Aproximadamente 110 € - 220 €
  • Primer anillo (Primo Anello): Aproximadamente 200 € - 450 €+

Inter vs. Shakhtar Donetsk de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Inter vs. Shakhtar Donetsk

El Inter ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con la Roma en la Serie A, después de remontar dos goles para igualar el marcador. Antes de eso, venció al Udinese por 5-3 y superó al Nápoles por 3-2 tras ir perdiendo 2-0. Su única derrota en esta racha fue una caída por 2-1 ante el Real Madrid en la Champions League. En esos cinco encuentros, el Inter ha marcado 11 goles y ha encajado seis.

El Shakhtar ha ganado dos, empatado uno y perdido uno de sus últimos cuatro partidos registrados, con un resultado adicional disponible. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-0 sobre el Chornomorets Odesa en la Premier League ucraniana. Empató 1-1 con el PSV Eindhoven en la Champions League y sufrió una derrota en casa por 0-2 ante el Polissya Zhytomyr en liga. El Shakhtar ha demostrado que puede sacar resultados en Europa, pero su forma doméstica ha sido irregular.

INT

INT - Formulario

NAP
W3-2
RMA
L2-1
UDI
W5-3
ROM
D2-2
LUM
W2-0
Gol marcado (encajado)
13/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SHK

SHK - Formulario

POL
L0-2
KAR
W1-2
PSV
D1-1
CHO
W2-0
LNZ
W3-0
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Inter vs. Shakhtar Donetsk: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en la fase de grupos de la Champions League el 24 de noviembre de 2021, cuando el Inter ganó 2-0 en el Giuseppe Meazza. En los últimos cinco partidos entre ambos, el Inter ha ganado dos y el Shakhtar no ha ganado ninguno, con tres empates. El resultado más contundente del conjunto de datos fue una victoria del Inter por 5-0 en la Europa League en agosto de 2020.

Cara a cara

Inter MilánEmpateShakhtar Donetsk
2
3
0
Liga de Campeones
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
F
Liga de Campeones
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Liga de Campeones
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
F
Liga de Campeones
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Europa League
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
F
7Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron0/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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