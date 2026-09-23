La UEFA Nations League regresa con Hungría preparándose para recibir a Irlanda del Norte en un atractivo duelo internacional en el Puskás Aréna de Budapest. Ambas selecciones europeas pelean por valiosos puntos de ascenso en una competitiva fase de grupos.

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¿Cuándo es el saque inicial del Hungría vs Irlanda del Norte de la UEFA Nations League B?

Hungría se enfrenta a Irlanda del Norte en el Puskás Aréna de Budapest, con el saque inicial programado para este encuentro del Grupo 2 de la UEFA Nations League B.

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Puskas Arena

¿Dónde comprar entradas para el Hungría vs Irlanda del Norte?

Las entradas oficiales primarias para el partido se distribuyen a través del portal oficial de venta de entradas de la Federación Húngara de Fútbol, MLSZ Tickets, que gestiona las ventas estándar para el público general de los partidos internacionales como local en Budapest. Los aficionados deberían registrarse pronto en el portal para comprar las ubicaciones estándar en cuanto se activen las ventas al público.

Si las localidades primarias se agotan por completo o determinados sectores dejan de estar disponibles en la web oficial, plataformas de mercado secundario como Ticombo son la mejor opción si los anuncios de la web oficial están agotados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hungría vs Irlanda del Norte?

Las entradas estándar para un solo partido en el portal oficial de venta arrancan aproximadamente entre 20 € y 30 € para las zonas de admisión general del Puskás Aréna.

En el mercado secundario, como Ticombo, los precios de acceso empiezan en torno a 55 € cuando las localidades primarias estándar se agotan.

Hungría vs Irlanda del Norte, UEFA Nations League B: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Hungría vs Irlanda del Norte

Hungría llega en buena forma, tras haber ganado cuatro de sus últimos cinco partidos para firmar un balance de V-V-E-V-D en esa racha. El equipo de Rossi venció a Kazajistán por 3-1 y a Finlandia por 2-1 en sus dos encuentros más recientes, con cinco goles marcados solo entre esos dos partidos. Su única derrota en esta secuencia llegó ante Irlanda en la clasificación para el Mundial, donde perdió por 3-2 en noviembre de 2025. A lo largo de esos cinco encuentros, Hungría marcó siete goles y encajó cinco, mostrando tanto amenaza ofensiva como cierta vulnerabilidad atrás.

El balance reciente de Irlanda del Norte es de V-E-D-V-D en sus últimos cinco partidos. El equipo de O'Neill venció a Guinea por 1-0 en junio antes de perder por 3-1 ante Francia, y empató 1-1 con Gales a principios de año. Sus resultados en la clasificación para el Mundial cuentan una historia similar de inconsistencia, con una victoria por 1-0 sobre Luxemburgo contrarrestada por una derrota por 2-0 frente a Italia. Irlanda del Norte marcó cuatro goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Hungría vs Irlanda del Norte: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones se produjo en marzo de 2022, cuando Hungría ganó 1-0 en un amistoso disputado en Belfast. Si se observan los últimos cinco duelos directos, Hungría presenta el mejor balance global, con tres victorias en esos cinco enfrentamientos, además de un empate y un triunfo de Irlanda del Norte. La única victoria de Irlanda del Norte llegó en un partido de clasificación para la Eurocopa de 2014, cuando ganó a Hungría por 2-1 en Budapest.







