La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un emocionante duelo internacional en el Puskás Aréna de Budapest, donde Hungría recibirá a Irlanda del Norte. Ambas selecciones europeas luchan por puntos vitales para el ascenso en una fase de grupos muy competida.

GOAL ofrece todos los detalles clave sobre la fecha del partido, las categorías de precios de las entradas y los pasos para reservar asiento.

¿Cuándo empieza el Hungría contra Irlanda del Norte de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

Hungría se enfrenta a Irlanda del Norte en el Puskas Arena de Budapest en este partido del Grupo 2 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA, cuyo inicio está programado.

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Puskas Arena

¿Dónde comprar entradas para el Hungría contra Irlanda del Norte?

Las entradas oficiales para el partido se distribuyen a través de MLSZ Tickets, el portal de venta de la Federación Húngara de Fútbol, que gestiona la venta general para los partidos internacionales disputados en Budapest. Se recomienda a los aficionados registrarse con antelación en el portal para comprar entradas de las localidades habituales en cuanto comience la venta al público.

Si las entradas oficiales se agotan por completo o dejan de estar disponibles determinados sectores en la web oficial, plataformas de reventa como Ticombo son una opción si se agotan las entradas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hungría contra Irlanda del Norte?

Las entradas habituales para un solo partido en el portal oficial cuestan aproximadamente entre 20 y 30 € en las zonas de acceso general del Puskás Aréna.

En plataformas de reventa como Ticombo, los precios parten de unos 55 € cuando se agotan las entradas habituales de la venta oficial.

Hungría contra Irlanda del Norte en la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que debes saber

Estado de forma de Hungría e Irlanda del Norte

Hungría llega en buena forma tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos, con una secuencia de V-V-E-V-D. El equipo de Rossi venció a Kazajistán por 3-1 y a Finlandia por 2-1 en sus dos encuentros más recientes, en los que marcó cinco goles. Su única derrota en esa serie llegó en noviembre de 2025, cuando perdió 3-2 ante Irlanda en la fase de clasificación para el Mundial. En los cinco partidos, Hungría marcó siete goles y encajó cinco, muestra de su peligro en ataque y de cierta vulnerabilidad defensiva.

Irlanda del Norte presenta una secuencia de V-E-D-V-D en sus últimos cinco partidos. El equipo de O'Neill venció a Guinea por 1-0 en junio antes de perder 3-1 ante Francia y empató 1-1 con Gales a principios de año. Sus resultados en la fase de clasificación para el Mundial reflejan una irregularidad similar: a la victoria por 1-0 ante Luxemburgo le siguió una derrota por 2-0 frente a Italia. Irlanda del Norte marcó cuatro goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Hungría contra Irlanda del Norte: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones se produjo en marzo de 2022, cuando Hungría ganó 1-0 en un amistoso disputado en Belfast. En sus últimos cinco duelos, Hungría presenta el mejor balance, con tres victorias, un empate y una victoria de Irlanda del Norte. El único triunfo norirlandés llegó en un partido de clasificación para la Eurocopa de 2014, cuando venció a Hungría por 2-1 en Budapest.