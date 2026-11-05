La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un atractivo duelo internacional en el Puskás Aréna de Budapest, donde Hungría recibirá a Irlanda del Norte. Ambas selecciones europeas luchan por puntos vitales para el ascenso en una fase de grupos muy disputada.

GOAL ofrece todos los detalles esenciales sobre las fechas del partido, las categorías de precios de las entradas y los pasos para reservar asiento.

¿Cuándo comienza el Hungría contra Irlanda del Norte de la Liga B de Naciones de la UEFA?

Hungría se enfrenta a Irlanda del Norte en el Puskás Aréna de Budapest, en un partido del Grupo 2 de la Liga B de Naciones de la UEFA cuyo inicio está programado.

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Puskas Arena

¿Dónde comprar entradas para el Hungría contra Irlanda del Norte?

Las entradas oficiales para el partido se distribuyen a través de MLSZ Tickets, el portal oficial de venta de entradas de la Federación Húngara de Fútbol, que gestiona la venta habitual al público general para los partidos internacionales que se disputan en Budapest. Los aficionados deben registrarse con antelación en el portal para comprar localidades normales en cuanto comience la venta al público.

Si se agotan todas las entradas de la venta oficial o dejan de estar disponibles determinadas zonas del estadio en la web oficial, plataformas de reventa como StubHub son una alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hungría contra Irlanda del Norte?

Las entradas normales para un solo partido en el portal oficial cuestan desde aproximadamente 20 a 30 € en las zonas de acceso general del Puskás Aréna.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios de partida rondan los 55 € cuando se agotan las entradas de la venta oficial.

Hungría contra Irlanda del Norte en la Liga B de Naciones de la UEFA: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Hungría e Irlanda del Norte

Hungría llega en buena forma, tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos y registrar una secuencia de V-V-E-V-D. El equipo de Rossi venció a Kazajistán por 3-1 y a Finlandia por 2-1 en sus dos encuentros más recientes, en los que marcó cinco goles. Su única derrota en esa serie llegó ante Irlanda en la fase de clasificación para el Mundial, cuando perdió 3-2 en noviembre de 2025. En los cinco partidos, Hungría marcó siete goles y encajó cinco, lo que pone de manifiesto tanto su amenaza ofensiva como cierta vulnerabilidad defensiva.

El balance reciente de Irlanda del Norte en sus últimos cinco partidos es de V-E-D-V-D. El equipo de O'Neill ganó 1-0 a Guinea en junio antes de perder 3-1 ante Francia, y empató 1-1 con Gales a principios de año. Sus resultados en la fase de clasificación para el Mundial reflejan una irregularidad similar: una victoria por 1-0 sobre Luxemburgo y una derrota por 2-0 ante Italia. Irlanda del Norte marcó cuatro goles y encajó seis en los cinco encuentros.

Hungría contra Irlanda del Norte: Enfrentamientos recientes

El encuentro más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en marzo de 2022, cuando Hungría ganó 1-0 en un amistoso disputado en Belfast. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Hungría presenta el mejor balance: tres victorias, un empate y una victoria de Irlanda del Norte. El único triunfo norirlandés llegó en un partido de clasificación para la Eurocopa de 2014, cuando se impuso a Hungría por 2-1 en Budapest.