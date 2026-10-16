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Cómo conseguir entradas para el Hull City-Ipswich Town: precios de la Premier League, información del partido, venta de última hora y más

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El Hull City se enfrenta al Ipswich Town en la Premier League. Así puedes conseguir tus entradas.

El Hull City recibe al Ipswich Town el sábado 31 de octubre de 2026 en el MKM Stadium de Hull.

Ambos equipos se enfrentaron anteriormente en el Championship, cuando el Ipswich logró una ajustada victoria por 1-0 en Portman Road. Los dos clubes buscan coger impulso en este inicio de temporada en la máxima categoría, por lo que este partido de otoño será una prueba importante para sumar puntos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Hull City contra el Ipswich Town, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Hull City contra el Ipswich Town de la Premier League?

El Hull City contra el Ipswich Town se disputa en el MKM Stadium de Hull el sábado 31 de octubre de 2026.

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Premier League - Jornada 9
The MKM Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Hull City contra el Ipswich Town de la Premier League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Hull City A.F.C. y el Ipswich Town F.C. en el MKM Stadium:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Abonados y socios: Por lo general, los socios oficiales y los abonados tienen acceso prioritario según sus puntos de fidelidad o prioridad.
  • Venta general: Si quedan localidades tras los plazos de venta preferente, las entradas se ponen a la venta directamente a través del portal oficial de entradas del Hull City A.F.C.
  • Aficionados visitantes: Las entradas para los seguidores del Ipswich suelen distribuirse directamente a través del sistema oficial de venta de entradas del Ipswich Town F.C., a menudo mediante un sistema de puntos de prioridad o un sorteo si la demanda supera el cupo disponible.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hull City contra el Ipswich Town de la Premier League?

Este es el desglose de precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Hull City A.F.C. y el Ipswich Town F.C. en el MKM Stadium, según el canal de compra y la ubicación del asiento:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Adultos, tarifa general: Las entradas cuestan a partir de aproximadamente 30 £ en las zonas estándar y suben de precio según la ubicación del asiento, por ejemplo, en la grada inferior frente a los sectores laterales preferentes.
  • Mayores de 65 años: Las entradas con descuento cuestan a partir de aproximadamente 16 £ en determinados sectores de la grada.
  • Menores (de 2 a 15 años): Las entradas para menores cuestan a partir de aproximadamente 8 £ en las gradas familiares y generales que admiten esta tarifa.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Grada superior / zonas estándar detrás de las porterías: Los precios de reventa suelen partir de unos 120 a 140 £ para asientos en la grada superior o con vistas estándar.
  • Bandas / grada inferior preferente: Las entradas más próximas al centro del campo o situadas en sectores destacados de la grada inferior suelen costar entre 180 £ y más de 350 £, según la disponibilidad en el mercado en cada momento.
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: Las opciones de asientos preferentes con acceso a salas exclusivas, ofrecidas por plataformas de reventa y agencias de hospitalidad, suelen superar las 450 £ e incluso las 500 £ por entrada.

Hull City contra Ipswich Town en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Hull City y el Ipswich Town

El Hull City ha sumado cuatro puntos en sus últimos cinco partidos, con una victoria, dos empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Newcastle United en la Premier League el 19 de septiembre, después de empatar 2-2 con el Chelsea la semana anterior. La única victoria del Hull en esa serie llegó a domicilio ante el Coventry City, en la que también figura un empate 0-0 contra el Aston Villa. En esos cinco partidos, el Hull marcó cinco goles y encajó seis.

Al Ipswich Town le está costando encontrar su mejor forma: solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones y ha perdido cuatro. Su única victoria llegó en el campo del Crystal Palace, donde se impuso por 2-3 el 12 de septiembre, pero desde entonces ha perdido 1-0 ante el Everton en la Premier League. El Ipswich también sufrió abultadas derrotas ante el Manchester United, por 5-2, y el Arsenal en la Copa de la Liga, por 2-4. Marcó ocho goles en esa serie de cinco partidos, pero encajó catorce.

HUL

HUL - Formulario

AVL
D0-0
SUN
L1-0
CHE
D2-2
NEW
L2-1
EVE
D2-2
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
IPS

IPS - Formulario

LIV
L0-2
CRY
W2-3
ARS
L2-4
EVE
L1-0
FUL
W2-1
Gol marcado (encajado)
7/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Hull City contra Ipswich Town: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en el Championship el 3 de marzo de 2026, cuando el Ipswich Town venció 1-0 al Hull City en Portman Road. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Ipswich suma tres victorias por una del Hull, además de un empate. Entre esos resultados figuran un triunfo del Ipswich por 3-0 en el Championship en octubre de 2023 y una victoria del Ipswich por 0-2 en el MKM Stadium en noviembre de 2025.

Cara a cara

HullEmpateIpswich
0
1
4
Championship
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Hull badge
Hull
HUL
0
F
Championship
Hull badge
Hull
HUL
0
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
F
Championship
Hull badge
Hull
HUL
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
3
F
Championship
Ipswich badge
Ipswich
IPS
3
Hull badge
Hull
HUL
0
F
League One
Hull badge
Hull
HUL
0
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
F
3Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

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