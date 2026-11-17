El Hapoel Beer Sheva recibe a la Juventus el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Stadionul Rapid-Giulesti de Bucarest.

Este partido de la Europa League será el primer enfrentamiento oficial entre el Hapoel Beer Sheva y la Juventus. Con la clasificación y la condición de cabeza de serie en juego en la sexta jornada, ambos clubes afrontan presiones distintas para rendir a medida que la fase de liga se acerca a su conclusión.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Hapoel Beer Sheva vs Juventus, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Hapoel Beer Sheva vs Juventus de la Europa League?

El Hapoel Beer Sheva vs Juventus se disputa en el Stadionul Rapid-Giulesti de Bucarest el jueves 10 de diciembre de 2026.

Europa League - Jornada 6 10 dic 2026 - 12:45 Stadionul Rapid-Giulesti

¿Cómo comprar entradas para el Hapoel Beer Sheva vs Juventus de la Europa League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Hapoel Beer Sheva vs Juventus de la Europa League:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Comprar directamente a través de los portales oficiales del Hapoel Beer Sheva o la Juventus es la forma más fiable de conseguir entradas a su precio original y de los cupos oficiales.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Europa League cuando se agotan los cupos iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hapoel Beer Sheva vs Juventus de la Europa League?

Estos son los precios de las entradas para el Hapoel Beer Sheva vs Juventus de la Europa League:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada estándar en la grada lateral: Desde aproximadamente 52 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas más económicas: Suelen partir de unos 140 a 215 €.

Hapoel Beer Sheva vs Juventus de la Europa League: Todo lo que debes saber

Estado de forma del Hapoel Beer Sheva y la Juventus

Al Hapoel Beer Sheva le ha costado encontrar regularidad: no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con cuatro derrotas y un empate. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el OFI Creta en la Europa League, competición en la que también cayó por 4-0 frente al Union St. Gilloise. En esos cinco encuentros marcó siete goles y encajó nueve. Su único punto llegó con un empate a 0-0 ante el Dinamo Zagreb.

La Juventus llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un empate a 2-2 en casa de la Fiorentina en la Serie A, precedido por un triunfo por 2-1 ante el AZ Alkmaar en la Europa League y una victoria por 2-0 frente al Napoli en la Serie A. El conjunto turinés ha marcado siete goles y encajado cuatro en esa racha, aunque la derrota ante el Genoa sigue siendo un tropiezo reciente en una trayectoria que, por lo demás, va mejorando.

Hapoel Beer Sheva vs Juventus: Enfrentamientos anteriores

No hay datos disponibles de enfrentamientos anteriores entre el Hapoel Beer Sheva y la Juventus.