Cómo conseguir entradas para el Hamburger SV vs Mainz 05: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Hamburger SV se enfrenta al Mainz 05 el domingo 6 de septiembre de 2026 en el Volksparkstadion de Hamburgo.

Ambos equipos afrontan este partido de inicio de temporada con el objetivo de sumar puntos cruciales para generar una dinámica positiva en la máxima categoría. Su anterior enfrentamiento en la Bundesliga, en febrero de 2026, terminó con empate 1-1 en el Mewa Arena.

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¿Cuándo es el saque inicial del Hamburger SV vs Mainz 05 de la Bundesliga?

El Hamburger SV vs Mainz 05 se disputa en el Volksparkstadion de Hamburgo.

Bundesliga - Jornada 2 6 sept 2026 - 09:30 Volksparkstadion

¿Cómo comprar entradas para el Hamburger SV vs Mainz 05 de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido de la Bundesliga entre Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 en el Volksparkstadion, sigue estos canales oficiales y de confianza:

Dónde comprar: Visita el portal oficial de venta de entradas del Hamburger SV ( hsv.de ).

Tienda oficial de entradas del Hamburger SV (canal principal)

Prioridad para socios: Los socios oficiales del club HSV reciben acceso anticipado a la venta de entradas de casa antes de cualquier lanzamiento al público general. Venta general: Las entradas que queden disponibles salen a la venta general aproximadamente entre 2 y 4 semanas antes del día del partido.

Cupo oficial de entradas del Mainz 05 para visitantes (para aficionados visitantes)

Dónde comprar: Si apoyas al Mainz 05, compra a través del portal oficial de entradas del 1. FSV Mainz 05 ( mainz05.de ). Sección: Los aficionados visitantes se sientan en el bloque designado para visitantes ( Gastbereich ) en el Volksparkstadion.

Mercados secundarios: Si las opciones principales están agotadas, las entradas aparecen en buscadores de entradas y plataformas secundarias como StubHub .



¿Cuánto cuestan las entradas para el Hamburger SV vs Mainz 05 de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el Hamburger SV vs. Mainz 05 en el Volksparkstadion dependen de la categoría del asiento y de si compras de forma directa o en el mercado secundario:

Precios oficiales directos (tienda de entradas del HSV)

Localidad de pie ( Stehplatz ): 16 € - 22 €

Asiento estándar ( Sitzplatz ): 30 € - 85 € (varía según la grada, la esquina o la visión central)

VIP y hospitality:200 €+

Precios del mercado secundario y de reventa

Si compras a través de plataformas de reventa verificadas o mercados agregadores:

Precios de salida: Los asientos más económicos del anillo superior empiezan en torno a 55 $ - 65 $ (~50 € - 60 €).

Asientos medios: El anillo inferior estándar ( Unterrang ) y las vistas centrales oscilan entre 85 $ - 185 $ (~78 € - 170 €).

Asientos prémium: Las filas centrales inferiores o las secciones de mediocampo oscilan entre 200 $ - 450 $+ .

Hamburger SV vs Mainz 05 de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Hamburger SV vs Mainz 05

El Hamburger SV llega a este partido con un balance de pretemporada de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su salida más reciente fue una victoria por 1-2 sobre el Toulouse el 15 de agosto, mientras que una semana antes también empató 2-2 con el Lille. Las derrotas ante el Everton y el Rapid Wien fueron los puntos más bajos de su calendario de preparación. El HSV marcó nueve goles en esos cinco partidos y encajó ocho, lo que sugiere que deberá ajustar su estructura defensiva con el regreso del fútbol de competición.

El Mainz 05 ha mostrado un gran nivel durante toda la pretemporada, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 sobre el AFC Bournemouth el 15 de agosto, y también logró un contundente triunfo por 4-0 sobre el Paris FC. Un empate 3-3 con el Udinese fue la única ocasión en la que el equipo de Fischer dejó puntos. El Mainz marcó 13 goles en cinco amistosos y encajó solo cuatro, un registro que apunta a una unidad atacante bien trabajada de cara a la nueva temporada.

Hamburger SV vs Mainz 05: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos terminó 1-1, con el Mainz recibiendo al HSV en la Bundesliga el 20 de febrero de 2026. Antes de eso, el Hamburger SV endosó al Mainz una dura derrota por 4-0 en el Volksparkstadion en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados en la Bundesliga, cada equipo ha logrado una victoria, con tres empates que completan el historial entre ambos.

Clasificación del Hamburger SV vs Mainz 05

En la clasificación de la Bundesliga, el Hamburger SV ocupa actualmente la décima plaza, con el Mainz 05 dos posiciones por debajo, en la duodécima.