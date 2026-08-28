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Cómo conseguir entradas para el Hamburger SV vs FC Koeln: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Hamburgo se enfrenta al FC Colonia en la Bundesliga. Así puedes conseguir tus entradas

El Hamburger SV se enfrenta al FC Koeln el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Volksparkstadion de Hamburgo.

Ambos equipos se vieron las caras anteriormente en marzo de 2026, en un ajustado empate 1-1 en exactamente el mismo escenario. El Hamburger SV buscará aprovechar su condición de local para asegurar puntos cruciales en las primeras fases de la temporada.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir entradas para el Hamburger SV vs FC Koeln, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Hamburger SV vs FC Koeln en la Bundesliga?

El Hamburger SV vs FC Koeln se disputa en el Volksparkstadion de Hamburgo, con el partido encuadrado dentro de la temporada 2026/27 de la Bundesliga.

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Bundesliga - Jornada 4
Volksparkstadion

¿Cómo comprar entradas para el Hamburger SV vs FC Koeln de la Bundesliga?

Puedes comprar entradas para el partido Hamburger SV vs 1. FC Köln a través de plataformas oficiales y secundarias:

  • Tienda oficial de entradas del HSV: Como el Hamburger SV es el anfitrión de este partido en el Volksparkstadion, las entradas están disponibles principalmente a través de la web oficial de venta de entradas del HSV (hsv.de/tickets). Los socios del club tienen acceso prioritario a la preventa antes de que las entradas restantes salgan a la venta general.
  • Intercambio oficial de entradas (Zweitmarkt): Si el partido agota las entradas en la venta general, el HSV gestiona en su página web un intercambio oficial de entradas de segunda mano en el que los abonados revenden sus asientos a precio de coste.
  • Cupo para aficionados visitantes (FC Köln): Los aficionados visitantes del FC Köln pueden comprar las entradas asignadas para el sector visitante a través del portal oficial para socios del 1. FC Köln (fc.de), siempre que estén registrados como miembros del club.
  • Mercados secundarios: Plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub suelen ofrecer entradas revendidas para el partido, aunque se recomienda encarecidamente comprar directamente a través de los canales oficiales del club para garantizar el acceso y evitar recargos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hamburger SV vs FC Koeln de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el Hamburger SV vs 1. FC Köln en el Volksparkstadion dependen de si las compras directamente al club a precio oficial o a través de plataformas secundarias de reventa.

Precios oficiales de las entradas a precio de coste (tienda de entradas del HSV)

  • Zona de pie (Nordtribüne / Stehplatz): Aproximadamente entre 16 € y 22 €.
  • Asientos estándar (Unterrang y Oberrang): Aproximadamente entre 30 € y 76 €, dependiendo de la zona y la visibilidad.
  • Paquetes hospitality y VIP: Aproximadamente entre 220 € y 450 € o más, incluyendo acceso al lounge, catering y asientos centrales prémium.

Mercados secundarios y de reventa

En plataformas secundarias de entradas como StubHub, los precios de reventa para este partido en concreto suelen empezar en torno a:

  • Asientos de acceso básico / los más baratos disponibles: Desde unos 58 € hasta 92 € para asientos de categoría básica.
  • Asientos medios en grada baja / en el centro del campo: Entre 93 € y 175 €.
  • Entradas prémium y publicaciones de última hora: Entre 186 € y 326 € o más para vistas centrales cerca del terreno de juego.

Hamburger SV vs FC Koeln de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Hamburger SV vs FC Koeln

El Hamburger SV ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-0 sobre el SC Verl en la DFB-Pokal el 24 de agosto, un resultado que le dio un comienzo confiado a la competición oficial. Antes, en pretemporada, el HSV empató 2-2 con el Lille y venció 2-1 al Toulouse, aunque una derrota por 2-1 ante el Everton demostró que todavía hay trabajo por hacer en defensa. A lo largo de esos cinco partidos, el Rothosen marcó nueve goles y encajó seis.

El FC Koeln llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue un triunfo por 2-1 sobre el Wuerzburger Kickers en la DFB-Pokal el 24 de agosto. Koeln también enlazó victorias consecutivas sobre la Real Sociedad en pretemporada, por 2-1 y 2-0, y empató 2-2 con el Hertha de Berlín. Su única derrota en esta racha fue una victoria amistosa por 8-0 sobre el Bergisch Gladbach, lo que demostró su capacidad ofensiva. Koeln ha marcado 15 goles y ha encajado cinco en sus últimos cinco partidos.

HSV

HSV - Formulario

TFC
W1-2
VEL
W0-3
BVB
L2-0
M05
L0-5
RBL
L5-0
Gol marcado (encajado)
5/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
1/5
KOE

KOE - Formulario

RSO
W2-1
WUK
W1-2
TSG
W3-2
VFB
L4-1
SVW
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Hamburger SV vs FC Koeln: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en la Bundesliga el 14 de marzo de 2026, cuando Hamburger SV y FC Koeln empataron 1-1 en el Volksparkstadion. Antes de eso, Koeln infligió al HSV una dura derrota por 4-1 en casa en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, Koeln presenta un mejor balance, con tres victorias por una del HSV, además de un empate entre ambos.

Cara a cara

HamburgoEmpateFC Colonia
2
1
2
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
F
Bundesliga
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
4
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
F
Bundesliga II
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
F
Bundesliga II
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
2
F
Amistosos
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
4
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
0
F
5Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Hamburger SV vs FC Koeln

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
W
W
W
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4310142+1210
W
W
D
W
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
W
W
W
4
AugsburgoAugsburgoFCA
4211116+57
L
D
W
W
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
W
D
W
L
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
W
L
W
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
L
W
W
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
W
D
W
L
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
L
W
L
W
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
D
W
L
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
W
D
L
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
W
L
L
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
L
D
L
W
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
L
W
L
L
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
L
L
W
L
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
W
L
L
L
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
L
L
L
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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