Cómo conseguir entradas para el Grecia vs Países Bajos: precios de la UEFA Nations League A, información del partido, ventas de última hora y más

Grecia recibe a Países Bajos en un duelo de alto voltaje de la UEFA Nations League en el Toumba Stadium de Tesalónica el 1 de octubre de 2026. Ambas selecciones llegan a este partido con una rica tradición en el fútbol europeo, lo que garantiza un ambiente intenso el día del encuentro.

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¿Cuándo es el saque inicial del Grecia vs. Países Bajos de la UEFA Nations League A?

El Grecia vs. Países Bajos se disputa en el Toumba Stadium de Tesalónica, con la hora oficial de inicio aún por confirmar. Consulta a tu operador regional para conocer el horario exacto.

UEFA Nations League A - Jornada 3 1 oct 2026 - 14:45 Toumba Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Grecia vs. Países Bajos de la Nations League masculina?

Las entradas oficiales pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Federación Helénica de Fútbol, que gestiona la venta primaria para los partidos de la selección griega como local. El sitio oficial es el primer destino para los aficionados que buscan entradas a precio oficial durante los periodos de preventa y venta general.

Si las localidades en el sitio oficial están agotadas, plataformas secundarias como Ticombo son la opción a seguir.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Grecia vs. Países Bajos de la Nations League masculina?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de la HFF suelen arrancar en 25 € para asientos de entrada general, con tarifas que aumentan en función de la ubicación del asiento y la categoría dentro del Toumba Stadium.

En mercados secundarios como Ticombo, los precios de las entradas arrancan actualmente en 65 € en función de la disponibilidad de asientos y de la demanda del mercado en tiempo real.

Grecia vs. Países Bajos de la UEFA Nations League A: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Grecia y Países Bajos

Grecia no ha ganado en sus últimos cinco partidos, con un balance de tres empates y dos derrotas en esa racha. Su encuentro más reciente fue una derrota por 0-1 ante Italia en un amistoso el 7 de junio, y antes de eso también empató 2-2 con Suecia. Grecia no logró marcar en tres de esos cinco partidos, aunque solo encajó tres goles en total durante esa racha.

Países Bajos ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con Marruecos en la Copa del Mundo el 30 de junio, lo que puso fin a su torneo. Antes de eso, derrotó a Suecia por 5-1 y a Túnez por 3-1 en la misma competición, y empató 2-2 con Japón. El conjunto neerlandés marcó 12 goles en esos cinco encuentros.

Grecia vs. Países Bajos: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en octubre de 2023, cuando Grecia perdió 0-1 ante Países Bajos en un partido de clasificación para el Campeonato de Europa en Atenas. Un mes antes, Países Bajos había ganado 3-0 en casa en el duelo de vuelta de esa misma fase de clasificación. Países Bajos también venció 4-0 en un amistoso de 2004, aunque Grecia logró un triunfo por 2-1 en un amistoso de 2016 en Ámsterdam. Países Bajos manda en el cara a cara de estos cuatro enfrentamientos registrados, con tres victorias por una de Grecia.



