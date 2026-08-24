El Getafe se enfrenta al Deportivo de A Coruna el domingo, 13 de septiembre de 2026, en el Coliseum de Getafe.

En el historial reciente entre ambos, el Getafe tiene ventaja con 6 victorias frente a 1 triunfo del Deportivo en todas las competiciones. El último enfrentamiento de liga en la máxima categoría en el Coliseum se saldó con una contundente victoria por 3-0 para el Getafe.

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¿Cuándo es el saque inicial del Getafe vs Deportivo de A Coruna de LaLiga?

El Getafe vs Deportivo de A Coruna se disputa en el Coliseum de Getafe. Consulta la programación local para conocer la hora confirmada de inicio en tu zona.

Primera División - Jornada 5 13 sept 2026 - 12:30 Coliseum

¿Cómo comprar entradas para el Getafe vs Deportivo de A Coruna de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Getafe vs Deportivo de La Coruña en el Estadio Coliseum el 13 de septiembre de 2026, sigue estos canales principales de compra:

1. Canales oficiales del Getafe CF (venta principal)

Sitio web oficial: Las entradas se ponen a la venta directamente a través del portal de entradas del sitio oficial del Getafe CF. La venta al público general suele abrirse entre 1 y 2 semanas antes del día del partido.

Taquillas del estadio (Taquillas): Puedes comprar entradas físicas en la taquilla del Estadio Coliseum de Getafe en los días previos al partido o el mismo día del encuentro, siempre que queden asientos disponibles.

2. Canales oficiales de LaLiga y puntos de venta autorizados

Portal de entradas de LaLiga: Los partidos de la máxima categoría del fútbol español venden entradas generales a través del sitio central de venta de entradas de LaLiga, que redirige a las asignaciones oficiales primarias.

Puntos de venta asociados: Plataformas de venta autorizadas como Marca Entradas venden con frecuencia asientos oficiales para el día de partido directamente.

3. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas primarias se agotan, intercambios secundarios de entradas como StubHub ofrecen inventario de reventa antes de la salida oficial a la venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Getafe vs Deportivo de A Coruna de LaLiga?

Los precios de las entradas para Getafe vs Deportivo de A Coruna varían en función de si compras directamente a través de la taquilla del club o mediante agregadores secundarios de entradas.

Los precios de las entradas primarias directamente del Getafe CF oscilan entre 25 £ y 60 £ (30 € y 70 €) para los partidos estándar de LaLiga en casa en el Estadio Coliseum, según te sientes detrás de las porterías o en las gradas laterales centrales.

Las opciones de reventa y de mercados secundarios como StubHub suelen partir de alrededor de 75 £ a 135 £ para localidades de admisión general.

Las localidades prémium o de alta demanda en plataformas secundarias se sitúan de media entre 170 £ y 230 £ , según la proximidad del partido y la disponibilidad general de entradas.

Getafe vs Deportivo de A Coruna de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Forma del Getafe vs Deportivo de A Coruna

Los últimos cinco partidos del Getafe dejaron dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 ante el Racing Santander en LaLiga el 23 de agosto, después de una victoria por 3-1 sobre el Partizan Beograd en la fase de clasificación de la Conference League. La derrota por 3-0 frente al Deportivo Alaves fue el punto más bajo de esa racha. En esos cinco encuentros, el Getafe marcó seis goles y encajó seis, con sus dos partidos competitivos produciendo cuatro de esos tantos.

Los últimos cinco partidos del Deportivo de A Coruna se saldaron con una victoria, tres empates y una derrota. Su compromiso más reciente fue un empate 1-1 con el Elche en LaLiga el 17 de agosto. Venció 1-0 al Genoa en un amistoso el 8 de agosto y empató 1-1 con la Fiorentina dos días antes. Una derrota por 1-0 ante el Real Madrid completa la secuencia. El Deportivo marcó cinco goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

Getafe vs Deportivo de A Coruna: historial reciente

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en LaLiga el 28 de febrero de 2018, cuando el Getafe recibió al Deportivo y ganó 3-0. En los últimos cinco duelos registrados, el Getafe suma tres victorias por una del Deportivo, además de un empate. Ambos equipos también se enfrentaron en septiembre de 2017, cuando el Deportivo ganó 2-1 en casa, y firmaron un empate sin goles en diciembre de 2015.

Clasificación del Getafe vs Deportivo de A Coruna

En la clasificación actual de LaLiga, el Getafe ocupa la octava plaza y el Deportivo de A Coruna es décimo.