La UEFA Nations League regresa con un atractivo partido entre Georgia y Hungría en el emblemático Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis. Ambas selecciones siguen progresando en el fútbol europeo, por lo que este encuentro de la fase de grupos será importante para sumar puntos en la lucha por el ascenso.

GOAL ofrece todos los detalles sobre el estadio, los precios de las distintas categorías de entradas y los pasos para conseguir una localidad.

¿Cuándo empieza el Georgia-Hungría de la Liga B de la UEFA Nations League?

El Georgia-Hungría se disputa en el Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis, donde está previsto el inicio de este encuentro del Grupo 2 de la Liga B de la UEFA Nations League.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

¿Dónde comprar entradas para el Georgia-Hungría?

Las entradas oficiales se distribuyen directamente a través del portal de venta de la Federación Georgiana de Fútbol, que gestiona las ventas habituales para los partidos internacionales disputados en Tiflis. Los aficionados deberían crear una cuenta en el portal oficial con antelación para poder conseguir entradas cuando se abra la venta general.

Si se agotan por completo las entradas oficiales o no quedan localidades en determinadas zonas del estadio, plataformas de reventa como Ticombo son una opción si se agotan las localidades disponibles en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Georgia-Hungría?

Las entradas individuales para este partido en el portal oficial cuestan aproximadamente entre 10 y 30 € para las localidades generales del Boris Paichadze Dinamo Arena, según la zona.

En plataformas de reventa como Ticombo, los precios de entrada parten de unos 234 € cuando se agotan las entradas generales oficiales.

Georgia-Hungría de la Liga B de la UEFA Nations League: todo lo que debes saber

Estado de forma de Georgia y Hungría

Georgia afronta este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue un amistoso en el que venció 2-0 a Baréin el 5 de junio de 2026, después de empatar 1-1 con Rumanía tres días antes. Antes, en 2026, ganó 2-0 a domicilio a Lituania y empató 2-2 con Israel. Su única derrota en esta serie llegó ante Bulgaria en la fase de clasificación para el Mundial, en noviembre de 2025: un 2-1 que puso fin a su campaña clasificatoria.

Hungría también llega con un balance de dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante Kazajistán en un amistoso disputado el 9 de junio de 2026, apenas unos días después de ganar 2-1 a Finlandia. Un empate sin goles con Grecia en marzo de 2026 y una victoria por 1-0 frente a Eslovenia completan sus resultados positivos recientes. Su última derrota fue un 3-2 ante Irlanda en la fase de clasificación para el Mundial, en noviembre de 2025.

Georgia-Hungría: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en septiembre de 2001, cuando Georgia derrotó 3-1 a Hungría en Tiflis en la fase de clasificación de la UEFA para el Mundial. El único otro partido registrado entre ellas se disputó tres meses antes, en junio de 2001, cuando Hungría ganó 4-1 en casa en la misma campaña clasificatoria. Cada selección suma una victoria en los dos enfrentamientos registrados.