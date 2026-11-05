La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un atractivo partido en el que Georgia recibe a Hungría en el emblemático Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis. Ambas selecciones siguen ascendiendo posiciones en el fútbol europeo, por lo que este encuentro de la fase de grupos es una cita crucial para dos equipos que buscan sumar puntos de cara al ascenso.

GOAL ofrece todos los detalles necesarios sobre el estadio, los precios de las entradas por categorías y los pasos para conseguir una localidad.

¿Cuándo comienza el Georgia-Hungría de la Liga B de Naciones de la UEFA?

El Georgia-Hungría se disputa en el Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis, donde está previsto el inicio de este partido del grupo 2 de la Liga B de Naciones de la UEFA.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

¿Dónde comprar entradas para el Georgia-Hungría?

Las entradas oficiales de venta directa se distribuyen a través del portal de venta de la Federación Georgiana de Fútbol, que gestiona las ventas habituales para los partidos internacionales de la selección como local en Tiflis. Se recomienda crear una cuenta en el portal oficial con antelación para poder conseguir entradas cuando comience la venta general.

Si se agotan todas las entradas de venta directa o no quedan localidades en determinadas zonas del estadio, las plataformas de reventa como StubHub son una opción si se han agotado las entradas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Georgia-Hungría?

Las entradas estándar para el partido en el portal oficial cuestan aproximadamente entre 10 y 30 € para localidades de acceso general en el Boris Paichadze Dinamo Arena, según la categoría de la zona.

En el mercado de reventa, en plataformas como StubHub, los precios de las entradas parten de unos 234 € cuando se agotan las localidades estándar de acceso general de venta directa.

Georgia-Hungría de la Liga B de Naciones de la UEFA: todo lo que debes saber

Estado de forma de Georgia y Hungría

Georgia llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. En el más reciente, ganó 2-0 a Baréin en un amistoso el 5 de junio de 2026, después de empatar 1-1 con Rumanía tres días antes. Anteriormente, en 2026, venció 2-0 a Lituania a domicilio y empató 2-2 con Israel. Su única derrota en esta racha fue un 2-1 ante Bulgaria en la fase de clasificación para el Mundial, en noviembre de 2025, que puso fin a su participación en dicha fase.

Hungría también llega con un balance de dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante Kazajistán en un amistoso el 9 de junio de 2026, después de imponerse 2-1 a Finlandia apenas unos días antes. Un empate sin goles con Grecia en marzo de 2026 y una victoria por 1-0 ante Eslovenia completan sus resultados positivos recientes. Su última derrota fue un 3-2 ante Irlanda en la fase de clasificación para el Mundial, en noviembre de 2025.

Georgia-Hungría: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en septiembre de 2001, cuando Georgia derrotó 3-1 a Hungría en Tiflis en la fase de clasificación de la UEFA para el Mundial. El único otro partido registrado entre ambas fue tres meses antes, en junio de 2001, cuando Hungría ganó 4-1 en casa en esa misma fase de clasificación. Cada selección suma una victoria en los dos enfrentamientos registrados.