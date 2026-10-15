La UEFA Nations League regresa con un atractivo partido en el que Georgia recibe a Hungría en el emblemático Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis. Ambas selecciones siguen escalando posiciones en el fútbol europeo, por lo que este encuentro de la fase de grupos es crucial para sus aspiraciones de sumar puntos de cara al ascenso.

GOAL ofrece toda la información necesaria sobre el estadio, los precios de las entradas por categorías y los pasos para conseguir una localidad.

¿Cuándo comienza el Georgia contra Hungría de la UEFA Nations League B?

El Georgia contra Hungría se disputará en el Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis, donde está previsto que comience este encuentro del Grupo 2 de la UEFA Nations League B.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

¿Dónde comprar entradas para el Georgia contra Hungría?

Las entradas oficiales se distribuyen directamente a través del portal de venta de la Federación Georgiana de Fútbol, que gestiona las ventas habituales para los partidos de la selección como local en Tiflis. Los aficionados deberían crear una cuenta en el portal oficial con antelación para poder conseguir entradas cuando se abra la venta general.

Si se agotan por completo las entradas de la venta oficial o no quedan localidades en determinadas zonas del estadio, plataformas de reventa como Ticombo son una alternativa cuando se agotan las entradas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Georgia contra Hungría?

Las entradas individuales de venta oficial cuestan aproximadamente entre 10 y 30 € para las localidades generales del Boris Paichadze Dinamo Arena, según la categoría de la zona.

En plataformas de reventa como Ticombo, los precios de entrada parten de unos 234 € cuando se agotan las localidades generales de la venta oficial.

Georgia contra Hungría en la UEFA Nations League B: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Georgia y Hungría

Georgia llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. En su compromiso más reciente, venció 2-0 a Baréin en un amistoso el 5 de junio de 2026, después de empatar 1-1 con Rumanía tres días antes. También en 2026, ganó 2-0 a domicilio a Lituania y empató 2-2 con Israel. Su única derrota en esta serie llegó ante Bulgaria en la fase de clasificación para el Mundial, en noviembre de 2025: un 2-1 que puso fin a su campaña clasificatoria.

Hungría también llega con un balance de dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante Kazajistán en un amistoso el 9 de junio de 2026, tras imponerse 2-1 a Finlandia apenas unos días antes. Un empate sin goles con Grecia en marzo de 2026 y una victoria por 1-0 ante Eslovenia completan sus resultados positivos recientes. Su última derrota fue un 3-2 ante Irlanda en la fase de clasificación para el Mundial, en noviembre de 2025.

Georgia contra Hungría: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en septiembre de 2001, cuando Georgia venció 3-1 a Hungría en Tiflis en la fase de clasificación de la UEFA para el Mundial. El único otro partido registrado entre las dos selecciones se disputó tres meses antes, en junio de 2001, cuando Hungría ganó 4-1 en casa en esa misma fase de clasificación. Cada selección suma una victoria en los dos enfrentamientos registrados.



