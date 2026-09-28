Gales se enfrenta a Dinamarca en un emocionante encuentro de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA en el Cardiff City Stadium de Cardiff el 4 de octubre de 2026. Este duelo de alto perfil del Grupo D reúne a dos dinámicas selecciones europeas con ganas de sumar puntos clave en el torneo.

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¿Cuándo es el saque inicial del Gales vs Dinamarca de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Gales vs Dinamarca comienza a las 19:45 BST del jueves 1 de octubre de 2026 en el Cardiff City Stadium de Cardiff.

UEFA Nations League A - Jornada 4 4 oct 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Gales vs Dinamarca?

Las entradas oficiales para el partido pueden adquirirse directamente a través del portal de venta de entradas de la Football Association of Wales (FAW), que gestiona la venta primaria para los partidos en casa de la selección de Gales. El portal oficial es tu principal destino para asegurarte entradas a precio oficial durante los periodos de preventa y venta general al público.

Si las entradas en la web oficial están agotadas, plataformas secundarias como Ticombo son la opción a seguir.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gales vs Dinamarca?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de la FAW suelen comenzar en 35 € para asientos de admisión general detrás de las porterías, con incrementos en función de la categoría del asiento y de la ubicación dentro del Cardiff City Stadium.

En mercados secundarios como Ticombo, los precios de las entradas en el mercado secundario empiezan actualmente en 58 € por asiento, aunque las tarifas finales fluctúan en función de la sección, la ubicación y la demanda del mercado en tiempo real.

Gales vs Dinamarca, Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Gales vs Dinamarca

Gales ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos, con 11 goles a favor y ocho en contra. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-1 ante Rumanía en un amistoso de junio. Antes de eso, empató 1-1 tanto con Ghana como con Irlanda del Norte, perdió 1-1 en el global contra Bosnia y Herzegovina en la clasificación para el Mundial y venció 7-1 a Macedonia del Norte en la ronda previa de clasificación.

Dinamarca suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con ocho goles marcados y ocho encajados. Su encuentro más reciente fue un empate 0-0 con RD del Congo en un amistoso. Antes de eso, cayó ante Chequia por un 2-2 en el global en la clasificación para el Mundial, venció 4-0 a Macedonia del Norte, perdió 4-2 contra Escocia y empató 2-2 con Bielorrusia.

Gales vs Dinamarca: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre Gales y Dinamarca tuvo lugar en la Eurocopa 2020 en junio de 2021, cuando Dinamarca ganó 4-0 en Ámsterdam. En los últimos cuatro partidos registrados, Dinamarca ha ganado tres veces y Gales una, sin empates. Dinamarca logró una victoria por 2-0 y otra por 2-1 en la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA 2018, mientras que el único triunfo de Gales en el conjunto de datos llegó en un amistoso en noviembre de 2008.



