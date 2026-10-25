El ambiente electrizante está garantizado cada vez que los dos clubes más grandes de Turquía, Galatasaray y Fenerbahçe, se enfrentan en Estambul, ya sea en el estadio Ali Sami Yen (RAMS Park) o en el estadio Şükrü Saracoğlu. El Galatasaray recibirá el próximo y muy esperado «Derbi Intercontinental» el lunes 26 de octubre, y puedes asistir a este gran partido de la Süper Lig si compras tus entradas hoy.

El Galatasaray aspira esta temporada a conquistar su quinto título consecutivo de la liga turca, una cifra récord, pero puede esperar una dura oposición de su rival de la ciudad, entre otros equipos. Aunque el Fenerbahçe no se proclama campeón desde la temporada 2013/14, sigue luchando por los títulos: ha terminado segundo en las últimas cinco temporadas de la Süper Lig.

Con estrellas como Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood y Mattéo Guendouzi preparadas para saltar al campo, el próximo enfrentamiento entre los dos gigantes de Estambul promete ser otra cita imprescindible.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para el próximo Galatasaray-Fenerbahçe: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es el próximo Galatasaray-Fenerbahçe?

Fecha Partido (hora local) Estadio (ubicación) Entradas Lunes 26 de octubre Süper Lig: Galatasaray-Fenerbahçe (21:30, hora de Turquía) RAMS Park (Estambul) Entradas 20, 21 o 22 de marzo Süper Lig: Fenerbahçe-Galatasaray (hora por confirmar) Estadio Şükrü Saracoğlu (Estambul) Entradas

Cómo comprar entradas para el Galatasaray-Fenerbahçe

Las entradas oficiales para el «Derbi Intercontinental» entre Galatasaray y Fenerbahçe en el RAMS Park pueden comprarse por internet a través de Passo, la plataforma oficial centralizada de venta de entradas de Turquía.

Para el próximo partido, programado para el lunes 26 de octubre de 2026, se espera que las entradas salgan a la venta por los canales oficiales entre tres y cinco días antes del encuentro.

Sin embargo, al tratarse de una de las rivalidades con mayor demanda del mundo, conseguir una entrada oficial exige superar varias fases de venta prioritarias del club.

Venta prioritaria : Se abre primero exclusivamente para titulares de tarjetas prémium del club, como GSPlus Premium o GSPara, y socios oficiales.

Titulares de Passolig del Galatasaray : Se abre después para aficionados que tengan una tarjeta Passolig vinculada al Galatasaray.

Venta al público general : Se abre en último lugar y solo si quedan entradas. Como gran parte de las más de 53.000 localidades del RAMS Park están ocupadas por abonados, las entradas disponibles para el derbi son extremadamente limitadas y rara vez, si es que ocurre alguna vez, llegan a la venta al público general.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para el Galatasaray-Fenerbahçe en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Galatasaray-Fenerbahçe?

Los precios oficiales de las entradas para el destacado derbi entre Galatasaray y Fenerbahçe en el RAMS Park van de 2.500 ₺ para las localidades más asequibles a 55.000 ₺ para las zonas VIP de máximo nivel (45-1.000 €).

Debido a la enorme expectación que genera este partido, estos precios suponen un aumento considerable respecto a los encuentros habituales de la Süper Lig.

El desglose oficial de precios publicado por el club detalla cuánto cuesta cada categoría de localidades:

Tribuna oeste (Batı) : Incluye las categorías Premium, Delux, Lux y Classic. Es la tribuna principal y cuenta con servicios prémium exclusivos, palcos de lujo para empresas y salas VIP. (Precio: 50.000-55.000 ₺)

Tribuna este (Doğu) : Comprende las categorías 1 a 4. Ofrece excelentes vistas, similares a las de una retransmisión televisiva, desde la banda principal situada frente a los banquillos. (Precio: 25.000-35.000 ₺)

Tribunas norte y sur (Kuzey y Güney) : Comprenden las categorías 7 a 11. Están situadas justo detrás de las porterías. En estas zonas se concentran los aficionados y grupos ultras más ruidosos, por lo que se vive un ambiente muy intenso, aunque ofrecen una perspectiva menos adecuada para apreciar la disposición táctica. (Precio: 2.500-19.000 ₺)

Consulta el portal oficial de venta de entradas del club para obtener más información, o páginas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre el RAMS Park

El RAMS Park es un estadio de fútbol de primer nivel situado en el barrio de Seyrantepe, en el distrito de Sarıyer, en la parte europea de Estambul. Es la sede del Galatasaray desde su inauguración en 2011 y tiene capacidad para 53.978 espectadores.

El anterior estadio del Galatasaray, el Ali Sami Yen, llevaba más de 60 años en uso y era famoso por su ambiente extraordinariamente intenso. Al parecer, estaba al borde del derrumbe y podría haberse producido una gran tragedia si hubiera seguido utilizándose.

Partidos memorables disputados en el RAMS Park

El récord de ruido : En 2011, durante un intenso derbi entre Galatasaray y Fenerbahçe, la apasionada afición del estadio estableció un récord Guinness al grito de una multitud más fuerte registrado en un recinto deportivo: alcanzó unos increíbles 131,76 decibelios, ¡más que un motor de avión al despegar!

Noches de Champions League : El estadio ha acogido noches europeas espectaculares contra gigantes del continente como Real Madrid, Barcelona y Manchester United. Destacaron los enormes e impresionantes tifos que cubrieron todo el estadio, creados por el principal grupo de aficionados, ultrAslan.

Récord de energía solar: El techo del estadio está cubierto por más de 10.000 paneles solares. Esta instalación generó 4,2 megavatios de electricidad y obtuvo otro récord Guinness por la mayor producción de energía solar del techo de un estadio deportivo.

Galatasaray-Fenerbahçe: Todo lo que debes saber

Galatasaray-Fenerbahçe: Balance de enfrentamientos recientes

En el histórico Derbi Intercontinental (Kıtalararası Derbi), el Fenerbahçe aventaja al Galatasaray en el balance histórico de todos sus enfrentamientos, tanto oficiales como amistosos.

La rivalidad se remonta a su primer encuentro, en 1909, que ganó el Galatasaray por 2-0. Desde entonces, los dos clubes han disputado 406 partidos. El Fenerbahçe ha ganado 150, el Galatasaray 131 y se han registrado 125 empates.

El Galatasaray ganó por 3-0 su enfrentamiento más reciente con su rival de la ciudad, un partido de la Süper Lig disputado en el RAMS Park en abril. Sin embargo, tres meses antes, en enero, el Fenerbahçe se llevó tanto la satisfacción de imponerse a su rival como un trofeo: ganó por 2-0 la final de la Supercopa de Turquía en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul.



