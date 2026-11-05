El Fulham recibe al Bournemouth el domingo 29 de noviembre de 2026 en Craven Cottage, en Londres.

En su enfrentamiento más reciente, disputado el 9 de mayo de 2026, el Bournemouth logró una ajustada victoria a domicilio por 1-0 ante el Fulham en Craven Cottage. Antes, en octubre de 2025, el Bournemouth también se había llevado los tres puntos con una cómoda victoria por 3-1 en el Vitality Stadium.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Fulham-Bournemouth, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Fulham-AFC Bournemouth de la Premier League?

El Fulham-Bournemouth se disputa el domingo 29 de noviembre de 2026 en Craven Cottage, en Londres.

Premier League - Jornada 12 29 nov 2026 - 09:05 Craven Cottage

¿Cómo comprar entradas para el Fulham-AFC Bournemouth de la Premier League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Fulham y el AFC Bournemouth en Craven Cottage:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes consultar las páginas web oficiales del Fulham FC y el AFC Bournemouth para comprar entradas directamente a través de sus portales de venta, según la disponibilidad, la categoría de socio y los puntos de fidelidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Fulham-AFC Bournemouth de la Premier League?

Estos son los precios estimados y las opciones para las entradas del Fulham-AFC Bournemouth de la Premier League:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales estándar: Por lo general, parten de unos 35 £ a 56 £ para localidades con menor demanda o vistas estándar, y llegan hasta las 125 £ para los mejores asientos ordinarios.

Por lo general, parten de unos para localidades con menor demanda o vistas estándar, y llegan hasta las para los mejores asientos ordinarios. Paquetes de hospitalidad: Parten de 175 £ a 395 £ o más, según el paquete de sala o palco elegido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Entradas de reventa estándar: Por lo general, parten de unas 64 £ , con precios medios de mercado en torno a las 170 £ , según la disponibilidad y la zona.

Por lo general, parten de unas , con precios medios de mercado en torno a las , según la disponibilidad y la zona. Entradas prémium y VIP de reventa: Pueden costar desde 230 £ hasta más de 700 £ por entrada a medida que se acerca el día del partido.

Fulham-AFC Bournemouth de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Fulham y el AFC Bournemouth

El Fulham llega a este partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. En el más reciente ganó 0-1 a domicilio al Coventry City en la Premier League, y durante esa racha también se impuso por 1-0 al Hull City. Su única derrota fue ante el Ipswich Town, frente al que cayó por 2-1. En esos cinco partidos, el Fulham marcó siete goles y encajó cinco. La racha incluye también una victoria sobre el West Ham United en la Carabao Cup.

El Bournemouth ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Su única derrota fue un contundente 5-1 ante el Chelsea en la Premier League. Desde entonces, el Bournemouth se ha mostrado intratable: ha ganado 3-0 al Sturm Graz, 2-0 al Sunderland, 3-0 al AC Milan en la Europa League y 3-0 a domicilio al Manchester United. Ha marcado once goles y encajado cinco en esos cinco encuentros, y ha dejado la portería a cero en sus dos partidos más recientes.

Fulham-AFC Bournemouth: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en mayo de 2026, cuando el Bournemouth ganó 1-0 en Craven Cottage en un partido de la Premier League. De sus últimos cinco duelos, el Bournemouth ha ganado tres y el Fulham uno, mientras que el restante terminó en empate. El anterior encuentro en Craven Cottage, disputado en diciembre de 2024, acabó 2-2, mientras que el Bournemouth ganó 3-1 en su estadio en octubre de 2025.