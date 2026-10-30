El Freiburg recibe al Union Berlin el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Europa-Park Stadion de Friburgo.

En su enfrentamiento liguero más reciente, disputado el 15 de marzo de 2026, el Union Berlin logró una ajustada victoria a domicilio por 0-1 en el Europa-Park-Stadion. En los últimos duelos directos, el Union Berlin ha llevado la delantera, aunque los partidos en casa del Freiburg suelen acabar en empates con pocos goles o decidirse por un solo tanto.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Freiburg contra el Union Berlin, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Freiburg contra el Union Berlin de la Bundesliga?

El Freiburg contra el Union Berlin se disputa el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Europa-Park Stadion de Friburgo.

Bundesliga - Jornada 9 8 nov 2026 - 11:30 Europa-Park Stadion

¿Cómo comprar entradas para el Freiburg contra el Union Berlin de la Bundesliga?

Para conseguir entradas para el próximo partido de Bundesliga entre el SC Freiburg y el 1. FC Union Berlin, puedes recurrir a varios canales de venta:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: La forma más directa y segura de comprar entradas a su precio original es a través de las webs oficiales del SC Freiburg, como equipo local, o del 1. FC Union Berlin. Los socios y los abonados tienen acceso prioritario antes de que las localidades restantes salgan a la venta para el público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Freiburg contra el Union Berlin de la Bundesliga?

Este es el desglose de precios de las entradas para el próximo partido de Bundesliga entre el SC Freiburg y el Union Berlin, tanto en los canales oficiales de los clubes como en las plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Zona de pie (Stehplatz): Las entradas a su precio original suelen costar entre 18 € y 25 € para adultos y están disponibles principalmente para los socios durante las primeras fases de venta.

Las entradas a su precio original suelen costar entre para adultos y están disponibles principalmente para los socios durante las primeras fases de venta. Localidades de asiento estándar (Sitzplatz): Los asientos estándar de las gradas inferior y superior comprados directamente al club suelen costar entre 35 € y 70 € , según las vistas y el sector concretos.

Los asientos estándar de las gradas inferior y superior comprados directamente al club suelen costar entre , según las vistas y el sector concretos. Asientos prémium de categoría 1: Las entradas para las mejores localidades centrales de la tribuna o los asientos próximos a las zonas de hospitalidad cuestan entre 75 € y más de 90 € a su precio original cuando se compran directamente al club, según disponibilidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas con precios que dependen de la demanda:

Precio mínimo de entrada: Suele partir de entre 65 € y 80 € para localidades de la grada superior o zonas de pie, según la demanda general.

Suele partir de entre para localidades de la grada superior o zonas de pie, según la demanda general. Precio medio de mercado: Los asientos habituales de precio intermedio pueden costar entre 150 € y más de 500 € debido a la elevada demanda de entradas para los partidos de la Bundesliga.

Los asientos habituales de precio intermedio pueden costar entre debido a la elevada demanda de entradas para los partidos de la Bundesliga. Asientos prémium y en las bandas: Las localidades con las mejores vistas desde las bandas o las entradas con servicios de hospitalidad suelen alcanzar precios más altos, que a menudo superan la franja de 600 € a más de 800 €.

Freiburg contra Union Berlin en la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Freiburg y del Union Berlin

El Freiburg ha logrado cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 4-2 ante el Luzern en un amistoso el 3 de octubre, mientras que su último resultado en competición oficial fue un empate 2-2 con el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga el 19 de septiembre. En esos cinco partidos, el Freiburg marcó 16 goles y encajó seis; su actuación más contundente fue la victoria por 5-0 ante el Borussia Moenchengladbach.

Los últimos cinco partidos del Union Berlin se han saldado con una victoria, un empate y tres derrotas. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Rijeka en un amistoso el 26 de septiembre, pero su trayectoria en la Bundesliga presenta un panorama más duro: derrotas ante el Bayern de Múnich (7-0), el Schalke 04 (1-3) y el Bayer Leverkusen (4-0), con un empate 3-3 frente al Eintracht Frankfurt como único otro resultado liguero de esa racha. El Union ha marcado seis goles y ha encajado 17 en esos cinco partidos.

Freiburg contra Union Berlin: Resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de marzo de 2026, cuando el Union Berlin ganó 0-1 en el Europa-Park Stadion en un partido de Bundesliga. En los últimos cinco duelos directos, el Union Berlin ha ganado dos veces, el Freiburg una y dos partidos terminaron en empate. Ambos equipos marcaron cuatro goles en esos encuentros.