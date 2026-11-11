El Freiburg recibe al Hoffenheim el sábado 5 de Desember de 2026 en el Europa-Park Stadion de Friburgo.

En su enfrentamiento más reciente, disputado en febrero de 2026, el Hoffenheim logró una contundente victoria en casa por 3-0 ante el Freiburg en la Bundesliga. Antes de ese resultado, ambos equipos se repartieron los puntos con un disputado empate 1-1 en el Europa-Park Stadion en septiembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Freiburg-Hoffenheim, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Freiburg-Hoffenheim de la Bundesliga?

El Freiburg-Hoffenheim se disputa el sábado 5 de Desember de 2026 en el Europa-Park Stadion de Friburgo.

Bundesliga - Jornada 12 5 dic 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

¿Cómo comprar entradas para el Freiburg-Hoffenheim de la Bundesliga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el Freiburg-Hoffenheim de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes consultar directamente las páginas web oficiales del SC Freiburg y del TSG Hoffenheim. En ellas se gestionan la venta inicial, la preventa para socios y las distintas categorías de entradas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Freiburg-Hoffenheim de la Bundesliga?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Freiburg-Hoffenheim de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

Gradas de pie / sectores de aficionados: Suelen costar aproximadamente entre 15 y 25 € .

Suelen costar aproximadamente . Gradas de asiento estándar: Por lo general, cuestan alrededor de entre 35 y 75 € .

Por lo general, cuestan alrededor de . Paquetes VIP y de hospitalidad: Sus precios van desde 150 € hasta 300 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Asientos económicos / en la grada superior: Suelen partir de entre 60 y 95 € .

Suelen partir de . Categorías intermedias y asientos en los laterales: Sus precios oscilan entre 100 y 250 € .

Sus precios oscilan . Asientos prémium y sectores con mucha demanda: Suelen costar entre 300 € y más de 500 €.

Freiburg-Hoffenheim de la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Freiburg y el Hoffenheim

El Freiburg afronta este partido con tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su partido más reciente fue una victoria a domicilio por 1-0 ante el Trabzonspor en la Conference League, después de ganar por 1-2 al Augsburg en la Bundesliga. Las dos derrotas de esa racha fueron ante el Bayern de Múnich (1-3) y el Mónaco (0-3). En esos cinco partidos, el Freiburg marcó ocho goles y encajó siete.

Los últimos cinco partidos del Hoffenheim se saldaron con dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Crystal Palace en la Europa League. Sus actuaciones más destacadas en ese periodo fueron una victoria por 3-0 frente al Lyon en competición europea y otra por 3-0 ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Los puntos más bajos fueron una derrota por 2-0 ante el Werder Bremen y una eliminación en la Copa de Alemania frente al Holstein Kiel en la tanda de penaltis. El Hoffenheim marcó siete goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

Freiburg-Hoffenheim: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes fue en febrero de 2026, cuando el Hoffenheim ganó 3-0 en casa en la Bundesliga. Antes, el Freiburg y el Hoffenheim empataron 1-1 en Friburgo en septiembre de 2025. En sus últimos cinco enfrentamientos directos en la Bundesliga, el Freiburg ha ganado dos veces, el Hoffenheim una y dos partidos terminaron en empate.