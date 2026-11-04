El Feyenoord recibe al FC Porto el martes 24 de noviembre de 2026 en De Kuip, en Róterdam.

Sus anteriores enfrentamientos tuvieron lugar en la fase de grupos de la Europa League 2019-20. En el partido disputado en Róterdam en 2019, el Feyenoord logró una sólida victoria por 2-0 ante el conjunto portugués en De Kuip.

¿Cuándo empieza el Feyenoord contra el FC Porto de la Champions League?

El Feyenoord contra el FC Porto comienza el martes 24 de noviembre de 2026 en De Kuip, en Róterdam.

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 de Kuip

¿Cómo comprar entradas para el Feyenoord contra el FC Porto de la Champions League?

Estas son las opciones y los canales disponibles para comprar entradas para el partido de Champions League entre el Feyenoord y el FC Porto:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas directamente a través de la web oficial del Feyenoord, dentro del cupo para sus partidos en casa o de las ventas prioritarias para socios. Los aficionados visitantes que busquen asiento en la zona destinada a su afición deben consultar la disponibilidad y el cupo directamente en el portal oficial de venta de entradas del FC Porto.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Feyenoord contra el FC Porto de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la fase liga de la Champions League entre el Feyenoord y el FC Porto varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o en el mercado de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Cupo general y venta para socios: Suelen oscilar aproximadamente entre 45 € y 110 € .

Suelen oscilar aproximadamente entre . Zonas visitantes: Por lo general, se ajustan a los límites de precio habituales de la UEFA para la afición visitante y suelen rondar entre 50 € y 70 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas estándar: Los precios parten aproximadamente de 120 € a 130 € para asientos en las zonas altas de los fondos.

Los precios parten aproximadamente de para asientos en las zonas altas de los fondos. Asientos prémium y en los laterales: Suelen costar entre 200 € y más de 360 €, según la demanda y la disponibilidad a medida que se acerca el partido.

Feyenoord contra FC Porto en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Feyenoord y el FC Porto

El Feyenoord llega a este encuentro con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. Su única derrota fue un 1-0 ante el Real Betis en la Champions League. Su resultado más reciente antes de ese tropiezo fue una trabajada victoria por 3-4 a domicilio ante el Telstar en la Eredivisie. Anteriormente, en esa misma racha, venció al Como por 3-2 en la Champions League y goleó al FC Utrecht por 5-0 en la competición nacional, una muestra de la capacidad ofensiva que ha definido su temporada. En esos cinco partidos, el Feyenoord marcó quince goles y encajó siete.

Los últimos cinco partidos del Porto presentan un balance más irregular. Ha ganado tres y perdido dos, ambas derrotas en la Champions League: un 3-2 ante el Real Betis y un 1-0 frente al PSV Eindhoven en su compromiso europeo más reciente. Su rendimiento en la competición nacional ha sido mejor: una victoria por 2-1 sobre el Maritimo y otra por 3-1 ante el Benfica en la Liga Portugal demuestran la calidad con la que cuenta Farioli. El Porto marcó siete goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

Feyenoord contra FC Porto: últimos enfrentamientos directos

Los enfrentamientos entre ambos clubes son escasos, pero los disputados en casa favorecen al Feyenoord. El duelo más reciente se produjo en la Europa League en octubre de 2019, cuando el Feyenoord venció al Porto por 2-0 en De Kuip. El Porto ganó el partido de vuelta más adelante en aquella misma campaña por 3-2 en Portugal. El único otro enfrentamiento registrado entre ambos terminó sin goles en un amistoso de 2007. El balance de esos tres partidos está muy igualado, aunque los resultados del Feyenoord en casa ante el Porto le dan una ligera ventaja histórica en De Kuip.